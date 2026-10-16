Sáng 16-10, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bác Ái Đông tổ chức hoạt động hưởng ứng tuần lễ "Mặc áo dài", góp phần tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc và khơi dậy niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam. Hoạt động cũng hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Hội viên phụ nữ xã Bác Ái Đông mặc áo dài hưởng ứng tuần lễ "Mặc áo dài".

Cán bộ hội và hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng mặc áo dài, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam duyên dáng, tự tin, năng động. Hoạt động đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của tổ chức hội trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đưa áo dài trở thành trang phục gần gũi trong đời sống và công việc hằng ngày.

Thông qua hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Áo dài, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bác Ái Đông tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.