Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Cư vận động hơn 3,1 tỷ đồng chăm lo đời sống cho hội viên

Chính quyền xã An Cư tặng quà 20/10 cho hội viên phụ nữ.

Ngày 20/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Cư tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của Hội, chia sẻ kinh nghiệm và những tâm huyết trong công tác Hội, phong trào phụ nữ tại địa phương.

Đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Cư vận động trao 2.135 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 916 triệu đồng; trao gần 3.200 phần quà, xe đạp và học bổng cho học sinh khó khăn, trị giá hơn 575 triệu đồng. Hội còn triển khai chương trình “Mở sổ tiết kiệm vì trẻ em nghèo vượt khó” cho 19 học sinh, với tổng số tiền 95 triệu đồng; vận động xây dựng 34 căn nhà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí 1,53 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp giải ngân vốn cho 68 lượt thành viên Hợp tác xã dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo, với tổng số tiền 789 triệu đồng. Các hoạt động góp phần hỗ trợ phụ nữ ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập.