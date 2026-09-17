Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy chào xã giao Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa Thầm Di Cầm. (Ảnh: VI SA)

Sáng 17/9, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đã chào xã giao đồng chí Thầm Di Cầm, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về Phụ nữ và Trẻ em của Quốc vụ viện Trung Quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa.

Tại buổi gặp, đồng chí Lê Thị Thủy đánh giá cao công tác bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển toàn diện phụ nữ của Ủy ban Công tác Phụ nữ và Trẻ em Quốc vụ viện Trung Quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa.

Trong những năm qua, hợp tác giữa hai Hội ngày càng được mở rộng, cả ở cấp Trung ương và địa phương, nhất là các tổ chức phụ nữ tại các tỉnh biên giới hai nước đã tích cực thiết lập quan hệ, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước, đồng chí Lê Thị Thủy khẳng định, dưới sự định hướng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực, trong đó giao lưu nhân dân và quan hệ hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa có vai trò quan trọng.

Đồng chí Lê Thị Thủy cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về tổ chức, chức năng và nhiệm vụ. Trong thời gian tới, Hội mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm trong một số lĩnh vực mà Trung Quốc có nhiều thế mạnh, trong đó gồm những vấn: hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tham gia xây dựng và thực hiện chính sách liên quan phụ nữ và gia đình; phát huy vai trò của nữ trí thức, nữ doanh nhân và huy động nguồn lực xã hội cho công tác phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Đồng chí Lê Thị Thủy bày tỏ mong muốn hai Hội tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hình thức hợp tác; duy trì các hoạt động giao lưu, hữu nghị; kết nối giữa các cấp Hội ở các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới; mở rộng giao lưu giữa phụ nữ trẻ, nữ trí thức, nữ doanh nhân và các tổ chức phụ nữ của hai bên; tiếp tục trao đổi, nghiên cứu ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới, qua đó tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Hội ngày càng thường xuyên, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển quan hệ hai Hội và hai nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Thầm Di Cầm hoan nghênh đồng chí Lê Thị Thủy đến thăm và làm việc tại Trung Quốc trên cương vị công tác mới, đánh giá cao quan hệ hợp tác hai Hội trong thời gian qua, đồng thời cảm ơn đồng chí Lê Thị Thủy ngay sau khi xảy ra thảm họa sạt lở tại huyện Cát Long, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, đã thay mặt Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, gửi tới Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa, phụ nữ và nhân dân các vùng bị ảnh hưởng lời thăm hỏi chân thành và sự chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, khó khăn do thiên tai gây ra.

Đồng chí Thầm Di Cầm nhất trí thúc đẩy hợp tác về phụ nữ, trẻ em tại các khu vực khó khăn, vùng biên giới, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, kinh tế số, thương mại, kinh tế xanh, đào tạo nhân lực và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ.

* Trước đó, ngày 16/9, Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có buổi hội kiến với Phó trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tôn Hải Yến.

Tại buổi hội kiến, đồng chí Lê Thị Thủy bày tỏ vui mừng có dịp trao đổi một số vấn đề liên quan công tác đối ngoại nhân dân và vai trò của các tổ chức phụ nữ trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị của hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai nước, định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định đối ngoại nhân dân không chỉ là hoạt động giao lưu, mà còn là một phương thức góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Đồng chí Lê Thị Thủy mong muốn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, gắn kết chặt chẽ hơn hoạt động của các tổ chức phụ nữ với công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời mở rộng thêm các kênh giao lưu phù hợp của các tầng lớp phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trẻ, nữ trí thức và nữ doanh nhân.

Đồng chí Lê Thị Thủy hội kiến Phó trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tôn Hải Yến. (Ảnh: VI SA)

Đồng chí Tôn Hải Yến đánh giá các nội dung, công việc mà hai bên có thể triển khai phối hợp trong thời gian tới có nhiều tiềm năng. Đồng thời cho rằng, công tác phụ nữ không chỉ gói gọn trong phạm vi nội địa từng quốc gia mà còn mở ra tầm nhìn toàn cầu, đóng góp tích cực cho sự phát triển của phong trào phụ nữ thế giới. Hy vọng hai bên sẽ cùng đẩy mạnh phối hợp bảo vệ quyền lợi phụ nữ, tăng cường giao lưu song phương, đồng chí Tôn Hải Yến nhấn mạnh, việc hợp tác chặt chẽ sẽ giúp phục vụ và bảo vệ tốt hơn các quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ hai quốc gia.

Đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ 15-19/9 của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - chuyến công tác đầu tiên của đồng chí Lê Thị Thủy trên cương vị công tác mới, đồng chí Tôn Hải Yến gửi lời chúc mừng chân thành và tin tưởng các hoạt động tiếp theo của đoàn sẽ thành công tốt đẹp.

* Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam rời Bắc Kinh, tiếp tục chuyến công tác tại Quảng Châu.