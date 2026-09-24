Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm trong những tháng cuối năm

Tại họp báo sáng 24/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam thông tin về các hoạt động, sự kiện trọng tâm dự kiến triển khai trong những tháng cuối năm 2026.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, trong giai đoạn cuối năm, Hội tập trung triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm 2026; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV vào thực tiễn, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết; đổi mới phương thức học tập, quán triệt, tổ chức tập huấn chuyên sâu về mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” được gắn với phong trào “Bình dân học vụ số” và các phong trào thi đua, cuộc vận động của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, địa phương, đơn vị.

Một nhiệm vụ khác là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động của Hội các cấp; vận hành hiệu quả các nền tảng số dùng chung, số hóa tài liệu, chuẩn hóa, quản lý dữ liệu hội viên, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Ban Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam thông tin tại họp báo. (Ảnh: Hà Anh)

Tôn vinh phụ nữ, thúc đẩy hợp tác trong khu vực

Thông tin tại đây, Trưởng ban Ban Công tác Phụ nữ Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, nổi bật trong chuỗi hoạt động là Chương trình kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, dự kiến diễn ra lúc 19h ngày 16/10/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, với khoảng 400 đại biểu tham dự.

Chương trình gồm Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai và phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 có 54 hồ sơ đề cử, gồm 8 tập thể và 46 cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh, giáo dục, y tế, lực lượng vũ trang, văn hóa, thể thao. Tại cuộc họp ngày 23/9, Hội đồng xét giải đã đề xuất trao giải cho 47 hồ sơ đủ điều kiện. Tính từ lần đầu được tổ chức năm 2002 đến nay, đã có 110 tập thể và 218 cá nhân được vinh danh.

Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai sẽ tôn vinh 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu trong số khoảng 4.000 cán bộ Hội chuyên trách các cấp. Các cá nhân được trao Giải là những cán bộ Hội có nhiều dấu ấn trong đổi mới hoạt động Hội, ứng dụng chuyển đổi số, tập hợp, hỗ trợ hội viên, phụ nữ; tham gia xây dựng chính sách, chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Một hoạt động đối ngoại quan trọng là Cuộc họp Ban Lãnh đạo và Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) và đón 10 đoàn đại biểu phụ nữ các nước ASEAN.

Phiên Đại hội đồng ACWO dự kiến tổ chức ngày 4/11/2026 tại Hà Nội với khoảng 100 đại biểu Việt Nam và quốc tế, gồm 50 đại biểu quốc tế thuộc 9 đoàn nước thành viên ACWO và một đoàn quan sát viên Đông Timor; cùng 50 đại biểu Việt Nam là lãnh đạo các ban, bộ, ngành và đối tác tại Việt Nam.

Hoạt động này nhằm thực hiện vai trò Chủ tịch luân phiên ACWO nhiệm kỳ 2025-2026 của Hội LHPN Việt Nam; nâng cao hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội; góp phần thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW năm 2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đồng thời đóng góp vào các chương trình hành động vì phụ nữ ASEAN.

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2026, từ ngày 15/11 đến 15/12, Trung ương Hội LHPN Việt Nam dự kiến tổ chức Lễ mít tinh tại tỉnh Quảng Ngãi vào nửa cuối tháng 11, với khoảng 400 đại biểu tham dự.

Chuyển đổi số gắn với an sinh, chăm lo phụ nữ và trẻ em

Cuộc thi tuyên truyền viên giỏi về Chuyển đổi số năm 2026 được tổ chức tại ba khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Chuyển đổi số, Luật An ninh mạng và các nội dung liên quan đến phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới có yếu tố công nghệ.

Cuộc thi hướng tới phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt có kiến thức, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, cách làm trong vận động hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng xã hội số, công dân số, gia đình số an toàn, văn minh.

Dự kiến khu vực miền Bắc có 15 đội thi, miền Trung 11 đội và miền Nam 8 đội. Các hội thi khu vực dự kiến được tổ chức trong quý IV/2026 tại Hà Nội, Hà Tĩnh và Cần Thơ.

Song song với đó, Hội tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động 80 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống Hội, từ ngày 10/8 đến hết ngày 30/11/2026. Ba nhiệm vụ trọng tâm gồm xây dựng Cơ sở dữ liệu về Phụ nữ và Bình đẳng giới; chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu hội viên phụ nữ; nâng cao năng lực và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ Hội.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với NAPAS, Mastercard và Payoo tiếp tục triển khai chương trình “Chạm sẻ chia - Trao hy vọng 2026”. Chương trình dự kiến trao 2.010 suất tầm soát miễn phí ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng cùng 2.010 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế và phụ nữ dân tộc thiểu số tại Ninh Bình, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ.

Với mỗi giao dịch thanh toán không tiếp xúc đủ điều kiện bằng thẻ Mastercard hoặc thẻ NAPAS tại hệ thống đối tác của Payoo, NAPAS và Mastercard đóng góp 2.010 đồng; mỗi km chạy hợp lệ trên nền tảng chạy trực tuyến đóng góp 2.010 đồng và mỗi km chạy trực tiếp trong khuôn khổ sự kiện “Bước Chạy Sống Khỏe” đóng góp 20.100 đồng cho hoạt động tầm soát ung thư.

Đại diện các cơ quan báo chí trao đổi tại cuộc họp. (Ảnh: Hà Anh)

Trong năm 2026, Trung ương Hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các tổ chức, doanh nghiệp triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ học sinh tại các trường thuộc 248 xã biên giới đất liền, tập trung cải thiện điều kiện nước sạch, vệ sinh, cơ sở vật chất trường học, chăm sóc sức khỏe và đáp ứng nhu cầu đặc thù của trẻ em gái.

Một số hoạt động được triển khai với UNICEF, Quỹ Vì tầm vóc Việt và INTRACO. Trong đó, Quỹ Vì tầm vóc Việt hỗ trợ 6 trường tại Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên và Nghệ An; INTRACO hỗ trợ 5 trạm lọc nước tại Đà Nẵng, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa và An Giang.

Đặc biệt, chương trình “Là con gái thật tuyệt - Hành trình từ Đô thị tới Biên cương” năm học 2026-2027 được triển khai tại 186 điểm trường thuộc 21 tỉnh, thành phố; xây dựng “Góc Nữ sinh” tại 100 trường thuộc 100 xã biên giới đất liền.

Chương trình cung cấp sản phẩm vệ sinh thiết yếu, trang bị kiến thức về giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe kinh nguyệt và kỹ năng chăm sóc bản thân cho nữ sinh. Lễ khởi động toàn quốc dự kiến diễn ra ngày 19/10/2026 tại Trường THCS Hoàng Mai, Hà Nội.