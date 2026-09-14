Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Tại Nghĩa trang Hàng Keo, đoàn công tác dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ các thế hệ chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh tại Côn Đảo trong những năm tháng đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Tiếp đó, đoàn đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Đây là nơi yên nghỉ của hàng ngàn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước từng bị địch bắt, giam cầm, tra tấn và hy sinh tại nhà tù Côn Đảo trong suốt 113 năm, từ năm 1862 đến năm 1975.

Nghĩa trang Hàng Dương là biểu tượng thiêng liêng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất, là địa chỉ đỏ về nguồn của các thế hệ người Việt Nam.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chương trình tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo nằm trong chuỗi hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2026).