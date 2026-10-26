Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tặng Bằng khen đến họa sĩ Đặng Ái Việt

Bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM, trao Bằng khen đến họa sĩ Đặng Ái Việt. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đây là Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố dành tặng họa sĩ Đặng Ái Việt, với thành tích xuất sắc trong lan tỏa giá trị phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, gửi lời cảm ơn họa sĩ Đặng Ái Việt khi đã có những việc làm ý nghĩa, dành tình cảm, khắc họa chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong suốt thời gian qua.

Theo bà Trịnh Thị Thanh, từng bức ảnh của họa sĩ Đặng Ái Việt đều mang ý nghĩa sâu sắc đối với các thế hệ phụ nữ hôm nay. Những tác phẩm đó góp phần lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lòng biết ơn đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Bà Trịnh Thị Thanh cũng bày tỏ sự khâm phục trước sự bền bỉ, tâm huyết và tấm lòng tri ân của họa sĩ Đặng Ái Việt trong hành trình ghi lại chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Qua đó, góp phần khơi dậy lòng biết ơn, tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Họa sĩ Đặng Ái Việt giới thiệu tác phẩm ký hoạ chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng do mình thực hiện. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Bà Đặng Ái Việt là một nữ họa sĩ được biết đến với hành trình đi xe máy dọc đất nước, dùng nét vẽ của mình khắc họa chân dung nhiều Mẹ Việt Nam anh hùng.

Thông tin từ chương trình, hơn 15 năm qua, bà đã khắc họa hơn 3.200 chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đại biểu tham quan triển lãm tác phẩm ký hoạ chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng của Họa sĩ Đặng Ái Việt. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Triển lãm Hành trình tìm Mẹ giới thiệu 153 tác phẩm của họa sĩ Đặng Ái Việt, gồm 100 ký họa màu nước thực hiện từ năm 2024, 5 tranh sơn dầu và 48 bản in sao từ bộ tranh Chân dung Mẹ đã trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.