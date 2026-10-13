Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026

Đồng chí Đặng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa các thí sinh dự thi.

Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 thu hút 123 thí sinh là Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường gửi bài dự thi chuyên đề. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã tiến hành chấm sơ loại, lựa chọn 25 thí sinh vào vòng sơ khảo; Ban Giám khảo tiếp tục chấm lựa chọn 12 thí sinh tham dự vòng chung khảo hội thi.

Tại vòng chung khảo, mỗi thí sinh tham gia 3 phần thi: đề cương chuyên đề; thuyết trình và xử lý tình huống. Các chuyên đề dự thi đã mang đến Hội thi một lượng kiến thức phong phú, có tính lý luận, khoa học và thực tiễn sâu sắc, gắn với những vấn đề đông đảo hội viên, phụ nữ đang quan tâm như: triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ I; phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Ninh Bình thời đại mới”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; các giải pháp thực hiện 3 khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội LHPN phường Châu Sơn tham gia phần thi.

Các thí sinh trình bày tự tin, dễ hiểu, có tính thuyết phục, hấp dẫn người nghe. Ở phần thi xử lý tình huống, đa số thí sinh bình tĩnh, tự tin, trả lời đúng trọng tâm, đủ ý, phù hợp thực tiễn, thể hiện kiến thức, kỹ năng tuyên truyền miệng và bản lĩnh của cán bộ Hội trong tình hình mới.

Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng của Hội LHPN. Thông qua Hội thi, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phát hiện những nhân tố tiêu biểu, có năng lực tuyên truyền, thuyết trình tốt để tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng lực lượng báo cáo viên nòng cốt của Hội. Đồng thời, tạo môi trường để cán bộ Hội cơ sở rèn luyện kỹ năng, đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng sinh động, gần gũi, gắn với thực tiễn đời sống của hội viên, phụ nữ.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Đặng Thị Nữ, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông A.

Kết quả Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Đặng Thị Nữ, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông A; trao 3 giải Nhì và 4 giải Ba cho các thí sinh xuất sắc.