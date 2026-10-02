Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị “Lắng nghe phụ nữ nói”

- Chiều 2/10, tại xã Thất Khê, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị “Lắng nghe phụ nữ nói” năm 2026, đồng thời trao quà cho hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, Đồn Biên phòng Bình Nghi, cấp ủy, chính quyền địa phương và 150 cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu của 7 xã: Thất Khê, Tràng Định, Đoàn Kết, Kháng Chiến, Quốc Khánh, Tân Tiến, Quốc Việt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về một số kết quả trong công tác Hội và phong trào phụ nữ 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Hội viên phụ nữ tham dự hội nghị

Trong phần đối thoại, hội viên phụ nữ các các xã đã thẳng thắn chia sẻ, đóng góp ý kiến tập trung vào những vấn đề sát sườn với đời sống thực tế như: phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em; bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em; hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo sinh kế, tiếp cận nguồn vốn và thị trường; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội sau sáp nhập thôn; giảm áp lực báo cáo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh và bán hàng trên nền tảng số.

Hội viên phụ nữ đối thoại tại hội nghị

Các thắc mắc, kiến nghị của hội viên đã được lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, chính quyền địa phương trao đổi, giải đáp trực tiếp tại hội nghị.

Thông qua đối thoại, Hội LHPN tỉnh có thêm cơ sở thực tiễn để rà soát, tháo gỡ khó khăn trong công tác Hội, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp. Qua đây nhằm đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, giúp tổ chức Hội thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho phụ nữ.

Đại diện Công an tỉnh trả lời câu hỏi của hội viên phụ nữ tại hội nghị

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ trao quà cho hội viên, phụ nữ tại hội nghị

Dịp này, Hội LHPN tỉnh trao 50 suất quà cho hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, góp phần động viên các gia đình sớm ổn định cuộc sống.