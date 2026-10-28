Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức đối thoại với hội viên phụ nữ

Dự hội nghị có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số ban, sở, ngành liên quan; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường trong tỉnh.

Tại hội nghị các cán bộ, hội viên phụ nữ các xã, phường, các chi hội đã trao đổi, kiến nghị nhiều vấn đề xuất phát từ thực tiễn đời sống, tập trung vào phát triển kinh tế, lao động, việc làm, đất đai, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ phụ nữ, trẻ em.

Đại biểu các sở, ngành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp dự hội nghị đối thoại.

Trong đó, phụ nữ mong muốn được tiếp cận các chương trình đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng, được tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối với doanh nghiệp và tạo điều kiện tham gia các công việc phù hợp với hoàn cảnh gia đình, nhất là phụ nữ ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với vấn đề đất đai, các ý kiến đề nghị làm rõ chính sách, trình tự, thủ tục hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hội viên đồng bào dân tộc thiểu số thiếu hoặc không có đất.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Bình kiến nghị về chính sách an sinh xã hội với hội viên.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỏ Vàng kiến nghị các giải pháp đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, nhiều hội viên phụ nữ đề cập đến việc nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; quy trình tiếp nhận, phối hợp hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại; hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực, người trở về sau khi bị mua bán. Các ý kiến cũng nhấn mạnh nhu cầu được hướng dẫn về trợ giúp pháp lý, phòng ngừa hành vi xâm hại và bảo đảm an toàn trên không gian mạng…

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo các bạn, sở, ngành chủ trì hội nghị đối thoại.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành đã lắng nghe, trao đổi, giải đáp những ý kiến thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu các kiến nghị để nghiên cứu, phối hợp giải quyết trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy giải đáp kiến nghị tại hội nghị.

Hội nghị là dịp để tiếng nói từ cơ sở được chuyển tải trực tiếp đến lãnh đạo Hội và lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh; tạo cơ hội để các bên cùng nhìn nhận khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách, làm rõ trách nhiệm và tìm giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Lào Cai; nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và chất lượng thực thi chính sách trên địa bàn tỉnh.