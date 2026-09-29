Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức chiến dịch truyền thông và tặng quà tại xã Văn Lãng

Dự chương trình có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo xã Văn Lãng cùng 130 hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã.

Các đại biểu dự chương trình

Với chủ đề “Xóa bỏ định kiến giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN”, chiến dịch tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em; trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và phát hiện các hành vi bạo lực, xâm hại, mua bán người. Nội dung được truyền tải thông qua phóng sự, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm tại cơ sở và tuyên truyền lưu động, diễu hành tại cộng đồng.

Đại diện Hội LHPN xã Văn Lãng trao đổi tại chương trình

Tại chiến dịch truyền thông, đại diện một số chi hội phụ nữ thôn đã chia sẻ kinh nghiệm phát huy vai trò của tổ truyền thông cộng đồng, “địa chỉ tin cậy”, chi hội trưởng phụ nữ, gia đình và cộng đồng trong tuyên truyền bình đẳng giới. Nội dung tuyên truyền, chia sẻ được chuyển tải bằng nhiều hình thức gần gũi như xem video, giao lưu hỏi đáp, tiểu phẩm, qua đó chuyển tải thông điệp bình đẳng giới bắt đầu từ gia đình, từ sự yêu thương, tôn trọng và chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: Truyền thông tại cộng đồng là những nội dung quan trọng trong triển khai Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đề nghị các cấp hội phụ nữ tiếp tục phát huy vai trò kết nối, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở; cấp ủy, chính quyền và các ngành quan tâm lắng nghe, giải quyết những vấn đề thiết thực đặt ra trong đời sống. Qua đó, nhằm giúp các thông điệp về bình đẳng giới và xây dựng môi trường sống an toàn được lan tỏa đến từng gia đình, thôn bản và trở thành những việc làm thường xuyên trong cộng đồng.

Các hội viên phụ nữ và hội viên danh dự xã Văn Lãng tham gia tuyên truyền lưu động về bình đẳng giới

Các hội viên phụ nữ và hội viên danh dự xã Văn Lãng tham gia chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới

Ngay sau các nội dung của chiến dịch truyền thông, hoạt động tuyên truyền lưu động đã được Hội LHPN xã triển khai, nhằm đưa các thông điệp về bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em đến với người dân.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Văn Lãng trao quà của Hội LHPN Việt Nam cho hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ năm 2026 trên địa bàn xã Văn Lãng

Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ, chương trình đã trao tặng 50 suất quà của Hội LHPN Việt Nam cho hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ năm 2026 trên địa bàn xã Văn Lãng.