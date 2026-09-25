Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức chiến dịch truyền thông cộng đồng và đối thoại chính sách tại xã Quốc Việt

Các đại biểu tham dự chương trình tại nhà văn hóa xã Quốc Việt

Với chủ đề “Xóa bỏ định kiến giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, chiến dịch tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em; trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và phát hiện các hành vi bạo lực, xâm hại, mua bán người. Nội dung được truyền tải thông qua phóng sự, tiểu phẩm, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm tại cơ sở và tuyên truyền lưu động, diễu hành tại cộng đồng.

Hội viên phụ nữ xã Quốc Việt tham dự chương trình truyền thông

Tại chiến dịch truyền thông, đại diện Hội LHPN xã Quốc Việt và Chi hội Phụ nữ các thôn đã chia sẻ kinh nghiệm phát huy vai trò của Tổ truyền thông cộng đồng, “Địa chỉ tin cậy”, chi hội trưởng phụ nữ, gia đình và cộng đồng trong tuyên truyền bình đẳng giới.

Nội dung tuyên truyền, chia sẻ được chuyển tải bằng nhiều hình thức gần gũi như xem video, giao lưu hỏi đáp,tiểu phẩm, qua đó chuyển tải thông điệp bình đẳng giới bắt đầu từ gia đình, từ sự yêu thương, tôn trọng và chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên.

Các hội viên phụ nữ xã Quốc Việt tham gia tuyên truyền lưu động về bình đẳng giới

Ngay sau các nội dung chính của chiến dịch truyền thông, hoạt động tuyên truyền lưu động đã được Hội LHPN xã triển khai, nhằm đưa các thông điệp về bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em đến với người dân.

Hội viên phụ nữ xã Quốc Việt tham gia đối thoại chính sách

Tiếp nối chương trình, các hội viên phụ nữ tham gia đối thoại chính sách với chủ đề “Bảo vệ phụ nữ và trẻ em; bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và sức khỏe tại cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Hội viên phụ nữ xã Quốc Việt tham gia đối thoại chính sách

Tại đây, các ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống như bảo đảm an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng, thay đổi định kiến giới và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân nuôi con; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, nguồn nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải và sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y. Một số ý kiến cũng đề cập giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên những tuyến đường còn khó khăn và các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng môi trường sống an toàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: Truyền thông tại cộng đồng và đối thoại chính sách ở cơ sở là những nội dung quan trọng trong triển khai Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đề nghị các cấp hội phụ nữ tiếp tục phát huy vai trò kết nối, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở; cấp ủy, chính quyền và các ngành quan tâm lắng nghe, giải quyết những vấn đề thiết thực đặt ra trong đời sống. Thông qua đó, nhằm giúp các thông điệp về bình đẳng giới và xây dựng môi trường sống an toàn được lan tỏa đến từng gia đình, thôn bản và trở thành những việc làm thường xuyên trong cộng đồng.