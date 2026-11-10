Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 14 lớp tập huấn nâng cao năng lực khởi nghiệp cho phụ nữ

Từ ngày 9 đến 13-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 14 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã. Đây là hoạt động triển khai Đề án 2415 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” năm 2026.

Báo cáo viên chia sẻ thông tin cho hội viên, phụ nữ xã Đại Lãnh tại lớp tập huấn.

Theo đó, mỗi lớp có 95 học viên là hội viên, phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, phụ nữ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã. Các lớp được tổ chức tại 14 xã: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Hưng, Vạn Thắng, Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Nam Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Ninh Sơn, Anh Dũng, Ninh Hải, Vĩnh Hải, Phước Hà, Thuận Nam.

Hội viên, phụ nữ xã Nam Khánh Vĩnh tham gia tập huấn.

Tại các lớp tập huấn, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về phân tích thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm và đàm phán hợp đồng bán hàng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng nội dung quảng cáo, hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn kỹ năng bán hàng, quảng bá sản phẩm địa phương; kỹ năng khởi nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế nhóm gắn với kinh tế xanh, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; thực hành xử lý các tình huống thực tế do báo cáo viên đưa ra…

Hội viên phụ nữ xã Nam Khánh Vĩnh trả lời các câu hỏi tại lớp tập huấn.

Các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phát triển kinh tế cho hội viên, phụ nữ; khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, thúc đẩy phụ nữ mạnh dạn khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và phát triển kinh tế bền vững.