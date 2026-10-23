Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa gặp mặt, biểu dương cán bộ hội chuyên trách

Ngày 23-10, tại xã Khánh Vĩnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt, biểu dương cán bộ hội chuyên trách cấp tỉnh, cấp cơ sở; thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I.

Các cán bộ hội tham dự chương trình.

Tại chương trình, các cán bộ hội trên địa bàn tỉnh cùng gặp mặt, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hội và phong trào phụ nữ. Đồng thời, tham gia thi tìm hiểu những nội dung cơ bản, trọng tâm của nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp; một số nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế Nhà nước, phát triển văn hóa Việt Nam…

Các cán bộ hội quét mã QR để tham gia cuộc thi trực tuyến.

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Quizizz gồm 3 vòng khởi động, tăng tốc và về đích. Mỗi vòng có từ 30 đến 40 câu hỏi trắc nghiệm. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các cá nhân đạt thành tích cao. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cho đội ngũ cán bộ hội về các nghị quyết và tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, góp phần đưa nghị quyết vào thực tiễn công tác hội và phong trào phụ nữ tại địa phương.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa trao giải cho các cá nhân.

Trong khuôn khổ chương trình, hội còn tổ chức hoạt động “Tháng nghe phụ nữ nói”. Tại đây, các cán bộ hội đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào phụ nữ. Qua đó, giúp hội kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ hội; tăng cường sự gắn kết, phát huy vai trò của tổ chức hội trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa trao quà cho cán bộ hội các xã, phường.

Các cán bộ hội chụp hình lưu niệm tại chương trình.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tặng 70 suất quà cho các cán bộ hội chuyên trách trên địa bàn tỉnh nhằm động viên đội ngũ cán bộ hội tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.