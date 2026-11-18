Các đơn vị chức năng, người dân thăm hỏi, chia sẻ với bà Nguyễn Thị Nghiệp tại hiện trường vụ cháy

Trước đó, ngôi nhà của gia đình bà Nghiệp xảy ra sự cố cháy lớn. Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ chập điện. Ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc, vật dụng sinh hoạt, không có thương vong về người, ước thiệt hại về tài sản hơn 30 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và chính quyền địa phương trao quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Nghiệp

Ngay khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với chính quyền xã Lộc Bình tổ chức đoàn thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu cho gia đình bà Nguyễn Thị Nghiệp. Tại buổi đến thăm, Hội LHPN tỉnh đã trao hỗ trợ 2 triệu đồng và nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày cho gia đình bà Nghiệp, đồng thời động viên gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.