Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ hội viên bị thiệt hại do hỏa hoạn tại xã Lộc Bình
Sáng 18/11, đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cùng đại diện chính quyền cơ sở đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình bà Nguyễn Thị Nghiệp (sinh năm 1962), hội viên phụ nữ thôn Đồng Bục, xã Lộc Bình nhằm khắc phục khó khăn sau sự cố hỏa hoạn.
Trước đó, ngôi nhà của gia đình bà Nghiệp xảy ra sự cố cháy lớn. Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ chập điện. Ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc, vật dụng sinh hoạt, không có thương vong về người, ước thiệt hại về tài sản hơn 30 triệu đồng.
Ngay khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với chính quyền xã Lộc Bình tổ chức đoàn thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu cho gia đình bà Nguyễn Thị Nghiệp. Tại buổi đến thăm, Hội LHPN tỉnh đã trao hỗ trợ 2 triệu đồng và nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày cho gia đình bà Nghiệp, đồng thời động viên gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/hoi-lien-hiep-phu-nu-tinh-ho-tro-hoi-vien-bi-thiet-hai-do-hoa-hoan-tai-xa-loc-binh-5108646.html