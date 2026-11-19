Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giải ngân trên 561 triệu đồng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
Đến tháng 11/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh giải ngân 561,7 triệu đồng thực hiện 2 đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển hợp tác xã.
Trong đó, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” được phân bổ và đã giải ngân 269,7 triệu đồng; Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” được phân bổ và đã giải ngân 292 triệu đồng.
Nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động tập huấn, tuyên truyền, hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế và nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ theo nội dung từng đề án. Qua đó, tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, tham gia quản lý hợp tác xã và tổ chức sản xuất.
Việc triển khai nguồn lực góp phần cụ thể hóa nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thúc đẩy kinh tế tập thể, mở thêm cơ hội việc làm cho lao động nữ.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/hoi-lien-hiep-phu-nu-tinh-giai-ngan-tren-561-trieu-dong-ho-tro-phu-nu-khoi-nghiep-3194603.html