Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với UBND xã Thành Công hỗ trợ nguồn lực cho phụ nữ Dao Tiền, xóm Quang Thượng bảo tồn, phát huy nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Trong đó, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” được phân bổ và đã giải ngân 269,7 triệu đồng; Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” được phân bổ và đã giải ngân 292 triệu đồng.

Nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động tập huấn, tuyên truyền, hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế và nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ theo nội dung từng đề án. Qua đó, tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, tham gia quản lý hợp tác xã và tổ chức sản xuất.

Việc triển khai nguồn lực góp phần cụ thể hóa nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thúc đẩy kinh tế tập thể, mở thêm cơ hội việc làm cho lao động nữ.