Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đối thoại với hội viên phụ nữ xã Trường Xuân

Đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia buổi đối thoại

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Trà Linh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ.

Các đồng chí chủ trì buổi đối thoại

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em, các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách phát triển văn hóa và cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Hội nghị ghi nhận 24 lượt ý kiến, tập trung vào các vấn đề: thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng; bạo lực gia đình; xây dựng nhà tạm lánh; hỗ trợ sinh kế, quản lý nguồn vốn vay; sáp nhập trường học, đầu tư thiết chế văn hóa và mở lớp dạy đánh cồng chiêng trong trường học.

Hội viên phụ nữ phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo UBND xã và các phòng chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp tại hội nghị.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, trong đó có đề xuất xây dựng nhà tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình, Hội LHPN tỉnh tiếp thu, xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Hội viên phụ nữ phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại

Thông qua hoạt động đối thoại, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa hội viên phụ nữ với cấp ủy, chính quyền, góp phần thực hiện dân chủ ở cơ sở, kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề từ thực tiễn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn.