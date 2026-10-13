Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố chúc mừng Hội Nữ doanh nhân Đồng Nai

Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tặng hoa chúc mừng Hội Nữ doanh nhân Đồng Nai. Ảnh: ĐVCC

Thay mặt Hội LHPN thành phố, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Bùi Thị Hạnh đã gửi đến các nữ doanh nhân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bản lĩnh và thành công; chúc Hội Nữ doanh nhân Đồng Nai ngày càng phát triển. Đồng thời, bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Hội Nữ doanh nhân Đồng Nai sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối, tập hợp hội viên, nữ doanh nhân; đồng hành cùng các cấp hội trong các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Đại diện Hội Nữ doanh nhân Đồng Nai gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Hội LHPN thành phố, cán bộ, chuyên viên Hội LHPN thành phố đã dành tình cảm, sự quan tâm trong dịp đặc biệt này. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Hội LHPN thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các nữ doanh nhân có thêm cơ hội đóng góp cho hoạt động hội, tham gia các chương trình cộng đồng và hỗ trợ phụ nữ trên hành trình phát triển kinh tế, khẳng định vai trò trong gia đình và xã hội…