Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh khảo sát, thẩm định các mô hình phụ nữ khởi nghiệp

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 24/KH-BĐH ngày 22/6/2026 của Ban Điều hành Đề án 2415 thành phố Bắc Ninh về thực hiện Đề án năm 2026, nhằm nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, nhu cầu và khả năng phát triển của các mô hình phụ nữ khởi nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Phương Mai (thứ 2 từ phải qua) thăm mô hình nuôi chim bồ câu của hội viên phụ nữ phường Bố Hạ.

Tại các điểm đến, đoàn công tác trực tiếp thăm cơ sở sản xuất, kinh doanh, tìm hiểu quy mô hoạt động, phương thức tổ chức sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình phát triển mô hình. Đặc biệt, đoàn tập trung khảo sát nhu cầu vay vốn, mục đích sử dụng vốn, phương án sản xuất, kinh doanh và khả năng hoàn trả vốn vay của các hội viên phụ nữ.

Thông qua trao đổi trực tiếp với các chủ mô hình, đồng chí Nguyễn Phương Mai và đoàn công tác nắm bắt những khó khăn về nguồn vốn, mặt bằng sản xuất, đầu ra sản phẩm. Đồng thời trao đổi, tư vấn, định hướng một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng quy mô và phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững.

Đoàn công tác khảo sát mô hình khởi nghiệp của hội viên Lý Thị Hợi tại xã Yên Thế.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, đoàn tiến hành thẩm định các mô hình có nhu cầu vay vốn, làm căn cứ xem xét, lựa chọn và đề xuất hỗ trợ phù hợp với điều kiện, nhu cầu của từng hội viên. Qua đó, góp phần đưa nguồn vốn hỗ trợ đến đúng đối tượng, tạo cơ hội giúp phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng, phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Hoạt động khảo sát, thẩm định cũng thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Hội trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế; góp phần triển khai hiệu quả Đề án 2415, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí vươn lên làm giàu chính đáng của hội viên phụ nữ.