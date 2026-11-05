Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Bắc Ninh động viên, trao kinh phí hỗ trợ học sinh gặp tai nạn

Cùng đi có lãnh đạo địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Bão, Trường Tiểu học xã Liên Bão.

Trước đó, chiều 29/10/2026, trong lúc tan học, cháu Hào không may gặp tai nạn giao thông, bị đa chấn thương, gãy chân, gãy xương chậu. Hiện cháu đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Đồng chí Nguyễn Phương Mai (thứ 5 từ phải qua) trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình cháu Hào.

Cháu Hào là con chị Đỗ Thị Trang, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Liên Ấp. Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng chị Trang thường xuyên đau ốm, bản thân chị làm công nhân may, một mình chăm lo cho 4 người con đang tuổi ăn học. Tai nạn bất ngờ ập đến khiến gia đình càng thêm chật vật, trong khi cháu Hào cần thời gian điều trị dài ngày và nguồn kinh phí lớn để chăm sóc, phục hồi sức khỏe.

Thăm hỏi gia đình, đồng chí Nguyễn Phương Mai chia sẻ những khó khăn gia đình đang phải đối mặt, đồng thời trao tặng 10 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Hội và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, góp phần trang trải chi phí điều trị cho cháu. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Bão tiếp tục quan tâm, kết nối các nguồn lực, kịp thời hỗ trợ gia đình trong thời gian tới.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cùng đại diện địa phương động viên gia đình cháu Hào tiếp tục cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Dịp này, Trường Tiểu học Liên Bão và Chi hội Phụ nữ thôn Liên Ấp đã vận động, quyên góp, trao hỗ trợ gia đình cháu Hào với tổng số tiền hơn 80 triệu đồng. Sự sẻ chia, chung tay của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để gia đình vượt qua khó khăn, chăm lo điều trị cho cháu.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Bão tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm vận động, kết nối nguồn lực hỗ trợ gia đình, góp phần giúp cháu Hào có điều kiện điều trị và phục hồi sức khỏe.