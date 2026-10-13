Chiều 13-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tây Nha Trang tổ chức hội nghị đối thoại “Tháng nghe phụ nữ nói” với chủ đề “Thấu hiểu, đồng hành, hành động” và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các cán bộ, hội viên phụ nữ đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất một số nội dung: Tổ chức các lớp đào tạo nghề ngắn hạn nhằm nâng cao kỹ năng, tạo cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho phụ nữ; tổ chức các buổi chia sẻ kỹ năng quản lý thời gian, cân bằng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe tinh thần và các lớp hướng dẫn cha mẹ đồng hành với con trong giai đoạn tuổi dậy thì.

Bên cạnh đó, các cán bộ, hội viên cũng kiến nghị có thêm chế độ hỗ trợ đối với chi hội trưởng phụ nữ; quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội như: Hỗ trợ dịch vụ nhà trẻ, thẻ bảo hiểm y tế và các gói cứu trợ khi gặp khó khăn cho phụ nữ là lao động tự do, buôn bán nhỏ, tạm trú. Đồng thời, đề xuất xây dựng thêm các không gian công cộng an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em như: Công viên, nhà văn hóa; tăng cường lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các ngõ tối, góp phần bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân…

Các cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hội nghị.

Lãnh đạo Đảng ủy phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và các phòng, ban của phường đã thông tin, trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên phụ nữ để xem xét, giải quyết theo quy định. Hội nghị là dịp để Hội Liên hiệp Phụ nữ phường kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ, hướng đến xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, hội cũng đã triển khai các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đến ban thường vụ, ban chấp hành, ban kiểm tra của hội và 48 chi hội trưởng chi hội phụ nữ.