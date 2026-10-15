Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026), chiều 15-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tây Nha Trang tổ chức hoạt động về nguồn tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Nam Nha Trang).

Đoàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại đây, hơn 60 cán bộ hội trên địa bàn phường đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; nghe thuyết minh, tham quan nhà trưng bày các di vật, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

Sau hoạt động về nguồn, các cán bộ hội tham gia sinh hoạt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với các tiết mục giao lưu văn nghệ và hoạt động hái hoa dân chủ tìm hiểu về phong trào thi đua, các cuộc vận động của hội.

Một tiết mục văn nghệ giao lưu tại chương trình.

Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các cán bộ hội.