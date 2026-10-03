Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tây Nha Trang phối hợp tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Sáng 3-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tây Nha Trang phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Lương (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) và Tổ dân phố Cát Lợi (phường Bắc Nha Trang) tổ chức hội nghị tuyên truyền về biển, đảo và chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở Tổ dân phố Cát Lợi.

Tại chương trình, hơn 60 cán bộ, hội viên phụ nữ phường Tây Nha Trang và phụ nữ Tổ dân phố Cát Lợi được tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; vị trí, vai trò của biển, đảo đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản trên biển… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chấp hành pháp luật, chung tay giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới biển.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tây Nha Trang trao 3 phương tiện sinh kế, trị giá 2 triệu đồng/suất, cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở Tổ dân phố Cát Lợi, nhằm hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; đồng thời tặng 10 con heo đất cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Lương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tây Nha Trang tặng heo đất cho các chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Lương.

Ngoài ra, hội còn tổ chức tham quan mô hình trồng cây ăn quả ở phường Bắc Nha Trang và kết nối giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản do hội viên, phụ nữ sản xuất.