Ngày 19-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Rang tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức về bình đẳng giới cho hơn 100 học viên là cán bộ hội, chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ các tổ dân phố; thành viên các câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ nòng cốt và phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn.

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; những kiến thức cơ bản về giới, bình đẳng giới; vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội; thực trạng bất bình đẳng giới; các hình thức bạo lực trên cơ sở giới và giải pháp phòng ngừa. Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và người dân thực hiện bình đẳng giới; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Lớp tập huấn cũng trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp những vấn đề thực tiễn liên quan đến bình đẳng giới tại địa phương.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng cho cán bộ hội, hội viên phụ nữ và cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030. Qua đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa và giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới, góp phần xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.