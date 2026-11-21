Ngày 21-11, tại khu vực Bảo tàng tỉnh cơ sở 2 (đường 16 tháng 4, phường Phan Rang), Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Rang tổ chức hoạt động đồng diễn dân vũ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Hoạt động thu hút hơn 160 cán bộ, hội viên, phụ nữ đến từ các câu lạc bộ, đội, nhóm dân vũ trên địa bàn phường tham gia. Trong không khí sôi nổi, hào hứng, các cán bộ, hội viên, phụ nữ cùng hòa mình trên nền nhạc các ca khúc Việt Nam ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước. Những màn đồng diễn không chỉ thể hiện vẻ đẹp năng động, tự tin của phụ nữ Phan Rang mà còn góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tiết mục đồng diễn của cán bộ, hội viên, phụ nữ phường Phan Rang.

Thông qua hoạt động đồng diễn dân vũ, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Rang tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức hội trong tuyên truyền, vận động phụ nữ tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh. Đồng thời, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới tự tin, năng động, sáng tạo; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực đóng góp vào phong trào thi đua yêu nước và chung tay xây dựng phường Phan Rang ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.