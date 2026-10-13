Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nha Trang tổ chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Chiều 13-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nha Trang tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường.

Đại diện các đồn Biên phòng tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường.

Tại chương trình, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, hội viên.

Lãnh đạo Đảng ủy phường và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao quyết định thành lập cho các câu lạc bộ.

Dịp này, hội công bố quyết định thành lập và ra mắt 4 câu lạc bộ: Văn hóa - Thể thao phụ nữ phường Nha Trang (56 thành viên); Bóng bàn M&T Nha Trang (37 thành viên); Phụ nữ thanh lịch (35 thành viên); Quý bà thanh lịch xứ Trầm Hương Nha Trang (83 thành viên). Việc thành lập các câu lạc bộ không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đáp ứng nhu cầu giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên, phụ nữ mà còn góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội, xây dựng phong trào phụ nữ ngày càng phát triển.

Các hội viên, phụ nữ trình diễn áo dài.

Một tiết mục văn nghệ do hội viên, phụ nữ phường biểu diễn tại chương trình.