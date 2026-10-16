Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nha Trang ra mắt tổ truyền thông cộng đồng về pháp luật

Chiều 16-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nha Trang tổ chức ra mắt “Tổ truyền thông cộng đồng, tư vấn pháp luật và hỗ trợ kiến thức pháp luật trong giải quyết các vấn đề xảy ra trong từng gia đình và cộng đồng” (Tổ truyền thông) và mô hình “Mỗi gia đình - một địa chỉ hạnh phúc”.

Ra mắt “Tổ truyền thông cộng đồng, tư vấn pháp luật và hỗ trợ kiến thức pháp luật trong giải quyết các vấn đề xảy ra trong từng gia đình và cộng đồng”.

Tại chương trình, hội đã công bố, trao quyết định thành lập và ra mắt 2 mô hình. Theo đó, Tổ truyền thông có 7 thành viên, tham gia tuyên truyền, phối hợp phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, nắm bắt tình hình việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để phối hợp, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người dân.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; chủ động nắm bắt, phát hiện, phối hợp với cơ quan chức năng phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm hại trẻ em và kịp thời tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em bị xâm hại theo quy định…

Các thành viên mô hình “Mỗi gia đình - một địa chỉ hạnh phúc” ra mắt tại chương trình.

Mô hình “Mỗi gia đình - một địa chỉ hạnh phúc” có 36 hộ gia đình tham gia, phấn đấu thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Mô hình sẽ thực hiện tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về giữ gìn hạnh phúc gia đình và kỹ năng ứng xử giữa các thế hệ. Bên cạnh đó, xây dựng nhóm tư vấn, chia sẻ để lắng nghe, hỗ trợ tháo gỡ tâm tư, hòa giải những mâu thuẫn tại cộng đồng; kịp thời phát hiện, hỗ trợ các trường hợp có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em; khuyến khích các gia đình thực hành tiết kiệm; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các gia đình trong xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư văn minh...

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao quà cho phụ nữ khuyết tật.

Dịp này, hội đã trao 36 suất quà cho phụ nữ khuyết tật trên địa bàn phường; mỗi phần quà gồm 10kg gạo và 300.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá các suất quà hơn 16 triệu đồng nhằm chia sẻ, động viên phụ nữ khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.