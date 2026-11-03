Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lương Tài ra mắt câu lạc bộ hát chèo, chầu văn

Câu lạc bộ hát chèo, chầu văn Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Phú Hòa được thành lập với 60 thành viên, gồm những hạt nhân văn nghệ nòng cốt và các cá nhân có năng khiếu, niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lương Tài (hàng đầu, thứ 5 từ phải qua) trao quyết định thành lập Câu lạc bộ hát chèo, chầu văn Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Phú Hòa.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 5 thành viên, chịu trách nhiệm tổ chức, duy trì và phát triển các hoạt động chuyên môn.

Tại buổi ra mắt, các thành viên câu lạc bộ biểu diễn những tiết mục đặc sắc, đồng thời giao lưu văn nghệ với các chi hội phụ nữ và câu lạc bộ bạn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Theo đó, sau khi thành lập, Câu lạc bộ tổ chức các hoạt động sinh hoạt, tập luyện vào các buổi tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hằng tuần tại nhà văn hóa tổ dân phố.

Tiết mục biểu diễn chầu văn tại chương trình.

Việc thành lập Câu lạc bộ hát chèo, chầu văn không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của hội viên phụ nữ mà còn góp phần khơi dậy tình yêu nghệ thuật truyền thống, phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ tại cơ sở. Đồng thời khơi dậy niềm yêu thích, ý thức gìn giữ, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, đưa những giá trị văn hóa dân tộc ngày càng lan tỏa trong đời sống cộng đồng.