Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lương Tài đạt giải Ba cuộc thi "Phụ nữ với phòng, chống tác hại của thuốc lá"

Cuộc thi Tiểu phẩm truyền thông "Phụ nữ với phòng, chống tác hại của thuốc lá" năm 2026 nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân về tác hại của thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cũng như những nguy cơ từ hút thuốc lá thụ động. Đối tượng tham gia là cán bộ, hội viên (bao gồm cả hội viên danh dự), phụ nữ và nam giới. Các đội thi tham gia theo đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố; các đơn vị do Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh lựa chọn; Ban Phụ nữ Công an nhân dân và Ban Phụ nữ Quân đội.

Ban tổ chức trao giải Ba cho các đơn vị (Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lương Tài đứng thứ 3 từ trái qua).

Theo đó, mỗi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành phố gửi tối thiểu 2 video dự thi; Ban Phụ nữ Công an nhân dân và Ban Phụ nữ Quân đội mỗi đơn vị gửi tối thiểu 6 video. Các tác phẩm dự thi là những tiểu phẩm truyền thông phản ánh chủ đề phòng, chống tác hại của thuốc lá; nội dung và hình thức thể hiện phong phú, sáng tạo, truyền tải rõ nét thông điệp về xây dựng môi trường không khói thuốc.

Sau 5 tháng phát động, Cuộc thi nhận được 153 tác phẩm đến từ 22 tỉnh, thành phố và đơn vị tham gia. Qua các vòng chấm theo quy chế và thể lệ được ban tổ chức ban hành, Ban Giám khảo vòng sơ khảo đã lựa chọn 20 tác phẩm đề nghị Ban Tổ chức trao giải. Cơ cấu giải gồm: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 7 giải Khuyến khích và một số giải phụ khác.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh chụp ảnh lưu niệm với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lương Tài.

Hưởng ứng cuộc thi, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh chỉ đạo các cơ sở hội tích cực tham gia và nhận được hơn 10 bài dự thi. Qua đó, chọn ra 2 tác phẩm tiêu biểu nhất của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lương Tài và phường Kép gửi đến Ban Tổ chức cuộc thi cấp Trung ương. Kết quả, tiểu phẩm: “Xin chừa thuốc lá” của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lương Tài đạt giải Ba chung cuộc.

Bên cạnh mục tiêu truyền thông, cuộc thi còn tạo sân chơi nghệ thuật lành mạnh, khuyến khích sự sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân xây dựng các sản phẩm truyền thông hấp dẫn, giàu cảm xúc, dễ tiếp cận với nhiều đối tượng. Đây cũng là dịp ghi nhận, tôn vinh những sáng kiến, cách làm hiệu quả trong công tác truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là vai trò nòng cốt của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.