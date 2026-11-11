Hội Liên hiệp phụ nữ phường Kiến Hưng hoàn thành và vượt các chỉ tiêu năm 2026

Tiết mục văn nghệ của các hội viên phụ nữ phường Kiến Hưng. Ảnh: Tuấn Điệp

Bà Lê Thị Lệ Huyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Kiến Hưng cho biết, trong năm qua, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống thông qua nhiều hoạt động phong phú, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Tiêu biểu là hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” do Trung ương Hội phát động, góp phần tôn vinh, quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong công tác bảo vệ môi trường, Hội duy trì các mô hình “Đổi phế liệu giữ màu xanh”, “Ngôi nhà pin”, “Ngôi nhà xanh”; tổ chức tổng vệ sinh môi trường, cải tạo vườn hoa, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Công tác an sinh xã hội được triển khai thiết thực. Dịp Tết Bính Ngọ, Hội tổ chức gói bánh chưng tặng hội viên khó khăn, với trị giá 25 triệu đồng; phối hợp với Báo Hànộimới trao 15 suất quà trị giá 15 triệu đồng; cùng các đơn vị, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 6 trẻ em với tổng kinh phí 42 triệu đồng. Hội cũng phối hợp chăm lo hội viên khó khăn, tặng quà 35 thanh niên lên đường nhập ngũ và 5 gia đình chính sách nhân dịp 27-7.

Bà Lê Thị Lệ Huyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Kiến Hưng báo cáo tóm tắt công tác hội năm 2026. Ảnh: Tuấn Điệp

Đặc biệt, Hội phối hợp với Cụm thi đua số 4, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, trao quà cho phụ nữ xã Mường Lèo (Sơn La) trị giá 5 triệu đồng và hỗ trợ Trường Mầm non Lù Dì Sán (Lào Cai) 15 triệu đồng.

Tại hội nghị, đại diện các chi hội phụ nữ thông tin về những hoạt động thiết thực trong công tác nhân đạo, từ thiện, chăm lo, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; duy trì nấu cháo từ thiện hỗ trợ bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều.

Đánh giá về hoạt động của Hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kiến Hưng Lê Thị Thanh Nhàn cho hay, các hội viên đã tích cực tuyên truyền, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, gắn với thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kiến Hưng Lê Thị Thanh Nhàn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Điệp

Đáng chú ý, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 50 tỷ đồng, xây dựng quỹ tiết kiệm 5 tỷ đồng, góp phần tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Cùng với đó, cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thông qua hoạt động giám sát, góp ý đối với tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Kiến Hưng đã khen thưởng 5 tập thể và 11 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.