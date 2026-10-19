Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Bình gặp mặt, tọa đàm nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo UBND phường Hòa Bình gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các bà, các mẹ, các chị và toàn thể hội viên phụ nữ nhân ngày 20/10. Lãnh đạo UBND phường ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ phụ nữ phường qua 96 năm xây dựng và phát triển.

Đồng thời nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, các cấp hội và hội viên phụ nữ cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, chủ động, sáng tạo, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo phường Hoà Bình trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ” cho các cá nhân.

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam qua 96 năm xây dựng và phát triển; khẳng định vai trò, những đóng góp của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Nhân dịp này, chương trình đã tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ”, biểu dương cán bộ Hội, hội viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao đổi, tọa đàm về đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Với chủ đề “Phụ nữ tự tin, chủ động khởi nghiệp và phát huy vai trò trong xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, các đại biểu, cán bộ Hội và hội viên tiêu biểu tập trung trao đổi về phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số, sử dụng các dịch vụ và giao dịch trên nền tảng số.

Lãnh đạo UBND phường trao quà cho hội viên phụ nữ.

Nhân dịp này, Hội LHPN phường Hòa Bình đã tặng 36 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên, chia sẻ và khích lệ hội viên vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ giao lưu văn nghệ tại chương trình.

Chương trình là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết; đồng thời khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phát huy vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới.