Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đô Vinh tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 20-10

Ngày 17-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Đô Vinh tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026).

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu, cán bộ, hội viên phụ nữ đã cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Hội LHPN Việt Nam, ý nghĩa Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Bên cạnh đó, các chi hội còn tham gia giao lưu dân vũ, trình diễn áo dài, góp phần tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, tự tin của phụ nữ Việt Nam, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên.

Hội viên, phụ nữ biểu diễn văn nghệ tại chương trình.

Các hội viên danh dự tặng hoa chúc mừng các chị em tham gia trình diễn áo dài.

Hội kết nạp hội viên danh dự.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN phường tổ chức hội thi dân gian với các trò chơi gồm: chuyền chanh, đổ nước vào chai, nhảy lambada trên bóng và cùng chung bước chân. Các trò chơi thu hút sự tham gia sôi nổi của 16 đội thi đến từ các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường. Với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình và vui tươi, các đội đã mang đến những phần thi hấp dẫn, tạo không khí giao lưu, gắn kết giữa các hội viên. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba cho mỗi trò chơi.

Các đội tham gia trò chơi chuyền chanh.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao giải cho các đội thi.

Các cá nhân nhận kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”.

Trao sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 2 cá nhân. Hội LHPN phường kết nạp 9 hội viên danh dự; trao sinh kế cho 2 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (4 triệu đồng/suất) nhằm hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.