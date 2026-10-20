Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bảo An họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Sáng 20-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bảo An tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự họp mặt.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; khẳng định vai trò, những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, động viên cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường.

Phát biểu tại buổi họp mặt, lãnh đạo phường ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một tiết mục văn nghệ.

Dịp này, các đại biểu và hội viên phụ nữ tham gia giao lưu văn nghệ tạo không khí vui tươi, đoàn kết nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.