Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bàn Thạch tích cực vận động hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua

Lãnh đạo phường Bàn Thạch tặng hoa chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Ảnh: N.D

Tại chương trình, hội viên phụ nữ cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức hội; được thông tin tình hình hoạt động của hội thời gian qua.

Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tích cực vận động hội viên hưởng ứng các chương trình, phong trào thi đua như: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Mẹ đỡ đầu”, phụ nữ khởi nghiệp, an sinh xã hội; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với việc “Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; cũng như tham gia tích cực các hoạt động do cấp trên tổ chức.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tuyên dương 20 cán bộ nữ tiêu biểu trong các phong trào thi đua; trao hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn phường trao quà cho 87 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí khoảng 90 triệu đồng.