Chiều 8-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bắc Nha Trang tổ chức hội nghị đối thoại “Tháng nghe phụ nữ nói” năm 2026 với chủ đề “Lắng nghe phụ nữ - Thấu hiểu, đồng hành, hành động”. Tham dự hội nghị có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các phòng ban chuyên môn cùng cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường.

Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các cán bộ, hội viên phụ nữ đã trao đổi, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng về các vấn đề trong đời sống xã hội, công tác hoạt động hội. Trong đó, các chị em đã phản ánh tình trạng ngập cục bộ tại một số tuyến đường trên địa bàn phường; tình hình giao thông, việc đi lại của người dân tại khu vực đường sắt trên đường Nguyễn Xiển; đồng thời, trao đổi một số vấn đề liên quan đến thuế, quy hoạch, dự án, môi trường, y tế trên địa bàn phường.

Bên cạnh đó, hội viên phụ nữ đề nghị hội quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe, y tế, nâng cao năng lực số cho phụ nữ; có thêm các giải pháp hỗ trợ tạo việc làm, đào tạo nghề, phát triển sinh kế cho phụ nữ…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cán bộ, hội viên phụ nữ nêu ý kiến tại hội nghị.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, đại diện các phòng, ban liên quan và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã trao đổi, trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên phụ nữ được ghi nhận, tổng hợp để xem xét, giải quyết theo quy định.

Hội nghị là dịp để Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trực tiếp lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên. Qua đó, kịp thời phản ánh, đề xuất giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hội và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên phụ nữ.