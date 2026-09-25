Chiều 25-9, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bắc Nha Trang tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” với chủ đề “Trung thu yêu thương - Kết nối vòng tay”.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và đại diện mạnh thường quân trao quà cho các em nhỏ.

Tại chương trình, hội đã trao 50 suất quà Trung thu cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường. Mỗi suất trị giá 250.000 đồng, gồm: Bánh Trung thu, nước yến trái cây, thạch rong nho và tiền mặt. Trước đó, hội đã trao 50 suất quà Trung thu (100.000 đồng/suất) cho các em nhỏ ở lớp tình thương tại Tổ dân phố Trường Phúc (phường Bắc Nha Trang). Tổng trị giá các suất quà gần 18 triệu đồng được trích từ kinh phí hoạt động hội và mạnh thường quân hỗ trợ.

Những món quà được trao góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và ý nghĩa.

Trao quà Trung thu cho các em nhỏ ở lớp tình thương tại Tổ dân phố Trường Phúc (phường Bắc Nha Trang).

Nhân dịp Tết Trung thu, 42 chi hội phụ nữ trên địa bàn phường cũng phối hợp với các tổ dân phố, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu, tặng quà và chăm lo cho thiếu nhi nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp các em có thêm niềm vui, động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.