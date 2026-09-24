Hội Liên hiệp Phụ nữ 3 tỉnh Bắc Lào chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp Đoàn đại biểu Hội LHPN 3 tỉnh Bắc Lào.

Phát biểu tại buổi chào xã giao, đồng chí Mùa A Vảng chào mừng Đoàn đại biểu Hội LHPN 3 tỉnh Bắc Lào đến thăm, làm việc tại Điện Biên; khẳng định chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ giữa Điện Biên với các tỉnh Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay và Luông Pha Băng và vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại của tỉnh, đồng chí Mùa A Vảng nhấn mạnh Điện Biên luôn coi trọng quan hệ với các địa phương của nước bạn Lào, đặc biệt là các tỉnh có chung đường biên giới. Thời gian qua, các hoạt động phối hợp trên nhiều lĩnh vực đã góp phần tăng cường sự gắn bó, hiểu biết giữa chính quyền và nhân dân hai bên.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng quà Đoàn đại biểu Hội LHPN 3 tỉnh Bắc Lào.

Đối với hoạt động của tổ chức Hội, đồng chí Mùa A Vảng đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh Điện Biên với Hội LHPN 3 tỉnh Bắc Lào. Đồng chí mong muốn 4 Hội LHPN tỉnh tiếp tục chủ động triển khai các nội dung đã thống nhất; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động thiết thực, hướng tới nâng cao hiệu quả công tác Hội.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Điện Biên, đại diện Đoàn đại biểu Hội LHPN 3 tỉnh Bắc Lào bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc tại Điện Biên. Đoàn mong muốn các chương trình phối hợp tiếp tục được duy trì, mở rộng, nhất là hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa phụ nữ các tỉnh. Hoạt động hội đàm, giao lưu sẽ được tổ chức luân phiên; giai đoạn tiếp theo, Hội LHPN 3 tỉnh Bắc Lào sẽ đăng cai tổ chức hội đàm, ký kết hợp tác với Hội LHPN tỉnh Điện Biên tại các tỉnh Bắc Lào.