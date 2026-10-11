Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên: Tuyên dương 70 cán bộ Hội tiêu biểu

Tối ngày 10/10, tại quảng trường 1/7 (phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) và tuyên dương cán bộ Hội tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Hội LHTN Việt Nam không ngừng khẳng định vai trò trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng trao Bằng khen cho Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên.

Tại Thái Nguyên, các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên Thái Nguyên luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng ghi nhận những đóng góp tích cực của tuổi trẻ Thái Nguyên; đồng thời biểu dương, chúc mừng 70 cán bộ Hội tiêu biểu được tuyên dương.

Phó Chủ tịch Dương Văn Lượng cũng đề nghị, thời gian tới Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đồng thời, xây dựng tổ chức Hội thực sự là mái nhà chung gần gũi, thiết thực.

Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên tri các thế hệ lãnh đạo Hội.

Bên cạnh đó, Hội cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố trẻ có năng lực, uy tín, tạo nguồn cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị.

Đặc biệt, trong giai đoạn mới, Hội cần phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của thanh niên trong khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và lập nghiệp, Phó Chủ tịch Dương Văn Lượng nhấn mạnh.

Tuyên dương 70 cán bộ Hội tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2025.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã tặng Bằng khen cho Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2021 – 2026.

Tại chương trình, Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên cũng tuyên dương 70 cán bộ Hội tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026.