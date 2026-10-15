Hội LHPN xã Ô Diên lan tỏa phong trào thi đua, xây dựng quê hương xanh, đẹp

Hội viên phụ nữ xã Ô Diên chung tay xây dựng không gian xanh, thân thiện, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và bảo vệ môi trường tại địa phương. Ảnh: Đỗ Duẩn

Tại hội nghị, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp của phụ nữ trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Phát huy truyền thống đó, phụ nữ xã Ô Diên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa phong trào thi đua gắn với những nhiệm vụ cụ thể tại địa phương.

Điểm nhấn trong đợt thi đua chào mừng ngày 20/10 là cuộc thi “Phụ nữ Ô Diên xanh tuyến đê – đẹp tuyến đường” và hội thi “Phụ nữ Ô Diên khỏe – đẹp – tự tin”. Thông qua các hoạt động, cán bộ, hội viên tại các chi hội tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng tuyến đường và khu dân cư xanh – sạch – đẹp; đồng thời khuyến khích phụ nữ rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại, năng động và tự tin.

Chi hội Phụ nữ thôn Hạ Mỗ nhận giải Đặc biệt cuộc thi “Phụ nữ Ô Diên xanh tuyến đê – đẹp tuyến đường” năm 2026. Ảnh: Đỗ Duẩn

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ô Diên Nguyễn Thị Thanh Phúc, cho biết: “Các phong trào thi đua chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của hội viên. Thông qua các cuộc thi, mong muốn khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự sáng tạo của phụ nữ trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan quê hương và chăm lo đời sống tinh thần.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã công bố, trao giải cuộc thi “Phụ nữ Ô Diên xanh tuyến đê – đẹp tuyến đường”. Chi hội Phụ nữ thôn Hạ Mỗ đạt giải Đặc biệt; Chi hội Phụ nữ thôn Bồng Lai đạt giải Nhất. Các giải Nhì, Ba và Khuyến khích được trao cho những chi hội có thành tích tiêu biểu.

Đối với hội thi “Phụ nữ Ô Diên khỏe – đẹp – tự tin”, Chi hội Phụ nữ thôn Bồng Lai giành giải A1; các chi hội thôn Tiên Tân, Đan Hội và tổ dân phố Tân Tây Đô đạt giải A2. Nhiều chi hội khác được trao giải A3, giải Ấn tượng và giải Khuyến khích, ghi nhận sự đầu tư, tinh thần tham gia sôi nổi của các đội thi.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ô Diên còn trao quà và thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái trong tổ chức Hội.