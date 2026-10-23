Hội LHPN Việt Nam và Novartis Việt Nam chung tay bảo vệ phụ nữ trước ung thư vú

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và ông Jondy Syjuco, Tổng Giám đốc Novartis Việt Nam, thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác

Chiều ngày 23/10, Hội LHPN Việt Nam và Công ty TNHH Novartis Việt Nam tổ chức Hội nghị APPISx “Ung thư vú - Hiểu để yêu thương”, hưởng ứng Tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú. Tại hội nghị, hai bên nhìn lại kết quả phối hợp truyền thông trong thời gian qua, thảo luận những nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027-2028.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhấn mạnh phụ nữ cần được tiếp cận những thông tin chính xác, dễ hiểu và phù hợp với hoàn cảnh của mình để chủ động chăm sóc sức khỏe, nhận biết dấu hiệu bất thường và tìm đến cơ sở y tế kịp thời.

Với phụ nữ đang điều trị ung thư vú, thông tin cần giúp chị em hiểu rõ quá trình chăm sóc sức khỏe, đồng thời biết nơi tìm kiếm sự chia sẻ và hỗ trợ.

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền, mạng lưới Hội phụ nữ tại cơ sở có vai trò quan trọng trong việc lắng nghe nhu cầu của hội viên, đưa thông tin đáng tin cậy đến cộng đồng và kết nối phụ nữ với nhau cũng như với các tổ chức bệnh nhân.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (bìa trái), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu tham dự hội nghị

Thông qua dự án “Ung thư vú - Hiểu để yêu thương”, Hội LHPN Việt Nam mong muốn tăng cường ứng dụng các nền tảng số để phụ nữ tiếp cận thông tin chính thống, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe.

Một thách thức đáng chú ý là nhiều người bệnh được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Cancer Control cho thấy khoảng 50% bệnh nhân ung thư vú tại Việt Nam được chẩn đoán ở giai đoạn III và IV. Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường truyền thông về sức khỏe vú, giúp phụ nữ nhận biết những thay đổi bất thường, chủ động thăm khám và tìm kiếm thông tin đáng tin cậy trong quá trình điều trị.

Các khách mời tham gia tọa đàm

Hội LHPN Việt Nam và Novartis bắt đầu chương trình hợp tác từ năm 2024. Trong hai năm qua, hai bên đã phối hợp thực hiện khảo sát trên toàn quốc về nhận thức và thói quen tầm soát ung thư vú, thu hút hơn 24.000 người tham gia, gồm phụ nữ khỏe mạnh và người bệnh ung thư vú.

Hai bên cũng xây dựng kênh truyền thông “Ung thư vú - Hiểu để yêu thương” trên Facebook, đồng thời phát triển các tài liệu truyền thông cộng đồng về chăm sóc sức khỏe vú, phát hiện bệnh sớm, tuân thủ điều trị, nhận thức về nguy cơ tái phát và duy trì lối sống lành mạnh. Các nội dung có sự bảo trợ chuyên môn của các bệnh viện, được chia sẻ qua hơn 40 kênh truyền thông của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN các tỉnh, thành phố, các nhóm bệnh nhân và Báo Phụ nữ Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu là đại diện cơ quan quản lý y tế, chuyên gia và tổ chức bệnh nhân cùng trao đổi về nhu cầu thông tin của người bệnh ở từng giai đoạn, từ khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, chẩn đoán đến điều trị và theo dõi lâu dài. Việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng xã hội trong truyền thông sức khỏe cũng được đặt ra, với yêu cầu bảo đảm tính khoa học, dễ hiểu và phù hợp với cả những người còn hạn chế về kỹ năng số.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (thứ 7 từ phải qua), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu tham dự hội nghị

Ông Jondy Syjuco, Tổng Giám đốc Novartis Việt Nam, khẳng định doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng các đối tác để nâng cao nhận thức về ung thư vú, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận thông tin sức khỏe đáng tin cậy, chủ động khám và phát hiện bệnh sớm. Đồng thời, việc tăng cường giáo dục sức khỏe và đưa tiếng nói của người bệnh vào các hoạt động cộng đồng sẽ góp phần thu hẹp khoảng trống trong nhận thức và chăm sóc ung thư vú.

Theo Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027-2028 vừa được ký kết, hai bên sẽ tiếp tục phát triển dự án “Nâng cao nhận thức về sức khỏe cho phụ nữ và phòng, chống bệnh ung thư vú tại Việt Nam”. Các hoạt động dự kiến tập trung vào giáo dục sức khỏe, khuyến khích phát hiện sớm, hỗ trợ người bệnh tuân thủ điều trị, giảm kỳ thị và tăng cường kết nối cộng đồng. Hai bên cũng hướng tới mở rộng sự tham gia của các cơ sở y tế, tổ chức bệnh nhân và tổ chức các diễn đàn đối thoại với chuyên gia, nhà hoạch định chính sách nhằm tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.