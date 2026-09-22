Hội LHPN Việt Nam trao 50 triệu đồng động viên lực lượng 'mũ nồi xanh' lên đường làm nhiệm vụ

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, thay mặt Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng 50 triệu đồng cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 trước lúc lên đường

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, cho biết: Cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình đợt này, gồm có Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, với 63 cán bộ, nhân viên chính thức (trong đó có 13 nữ quân nhân - PV) và 7 người dự bị, được tuyển chọn từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân việc xây dựng lực lượng được tiến hành chặt chẽ, trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ và kinh nghiệm thực tiễn của 7 thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam đã triển khai tại Nam Sudan.

Các nữ quân nhân tại lễ xuất quân sáng 22/9.

Đội Công binh số 5 với 184 cán bộ, nhân viên chính thức (trong đó có 18 nữ quân nhân - PV) và 19 người dự bị, được tuyển chọn, điều động từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Sau hơn 12 năm, từ những sĩ quan đầu tiên thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình cá nhân, Việt Nam đã từng bước mở rộng lực lượng, lĩnh vực, địa bàn, hình thức và nâng cao chất lượng tham gia, triển khai nhiều loại hình đơn vị và đảm nhiệm nhiều vị trí với hơn 1.600 lượt sĩ quan, cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng Quân đội và Công an.

Đặc biệt, tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ nữ quân nhân tham gia nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình đạt 16,6%, cao hơn khá nhiều so với mặt bằng chung các nước. Đến nay, Việt Nam đạt tỷ lệ khoảng 18% nữ đối với hình thức đơn vị và khoảng 20% nữ đối với hình thức cá nhân tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Các nữ quân nhân rạng rỡ trước Lễ xuất quân.

Trong bài phát biểu động viên lực lượng Gìn giữ hòa bình chuẩn bị lên đường vào sáng cùng ngày tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị rõ, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực đảm nhiệm các vị trí có yêu cầu cao hơn, tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ đối với hoạt động GGHB. Đồng thời, các chiến sĩ mũ nồi xanh cần đề cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, chủ động khắc phục khó khăn, chấp hành tốt quy định của Liên hợp quốc, pháp luật nước sở tại, phát huy cao nhất năng lực, kỹ năng chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, bà Trần Lan Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TƯ Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI, thay mặt Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng 50 triệu đồng động viên các chiến sĩ mũ nồi xanh đi thực hiện nhiệm vụ. Món quà ý nghĩa nhằm khích lệ, tiếp thêm động lực tinh thần lớn lao cho cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, trong đó có 31 nữ quân nhân lên đường dịp này.

Đại diện Ban Phụ nữ Quân đội trao tặng quà cho nữ chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường gìn giữ hòa bình

Cũng nhân dịp này, Ban Phụ nữ Quân đội đã trao nhiều phần quà ý nghĩa tặng các nữ quân nhân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.