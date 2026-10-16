Hội LHPN Việt Nam phát động đợt hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Bà Bùi Thị Minh Hoài (hàng đầu, thứ 7 từ trái qua), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng các Ủy viên TƯ Đảng: Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc Hội; Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc XIV

Đợt hoạt động diễn ra nhằm thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Trung ương. Điểm nhấn của đợt thi đua này là gắn kết Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) - năm đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc, kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất - cùng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) trong "Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết" (từ ngày 18/11 đến 24/11/2026).

Trung ương Hội LHPN Việt Nam định hướng các cấp Hội tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

- Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, định hướng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam; ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam và vai trò của phụ nữ đối với văn hóa dân tộc: Trọng tâm công tác tuyên truyền là phổ biến Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước. Công tác tuyên truyền làm rõ ý nghĩa chính trị, lịch sử của Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) khi lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, gắn liền với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và tư tưởng "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết: Các cấp Hội chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng cấp để tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực. Điểm nhấn là việc vận động toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân treo cờ Tổ quốc trong tuần lễ từ ngày 18/11 đến 24/11/2026, bảo đảm trang trí trang trọng và tiết kiệm. Các hoạt động được đưa sâu về cơ sở, lấy nhân dân làm chủ thể, khu dân cư làm địa bàn trọng điểm và hội viên làm lực lượng nòng cốt để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng.

Tùy theo điều kiện thực tế, các địa phương sẽ tổ chức giao lưu gia đình, chia sẻ kinh nghiệm gìn giữ nếp nhà, tổ chức bữa cơm đoàn kết, không gian ẩm thực truyền thống, khuyến khích giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Các hoạt động này được lồng ghép chặt chẽ với công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phong trào "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", phong trào xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch, 3 an" và cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Vận động hội viên, phụ nữ chủ động tham gia các hoạt động văn hóa; tôn vinh danh nhân, nghệ nhân; giới thiệu di sản, di tích gắn với Hội và phụ nữ: Đẩy mạnh vận động hội viên, phụ nữ tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng, biểu diễn dân ca, dân vũ, gìn giữ làng nghề và trang phục truyền thống nhằm tăng cường trao truyền giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ. Các đơn vị chú trọng tổ chức tìm hiểu, tôn vinh các danh nhân văn hóa, nhất là các nữ danh nhân, thăm hỏi nữ nghệ nhân cao tuổi và kịp thời biểu dương các mô hình tiêu biểu.

Tổ chức Hội khuyến khích các hoạt động tham quan bảo tàng, di tích, địa chỉ đỏ và mở rộng cơ hội thụ hưởng văn hóa cho phụ nữ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, phụ nữ dân tộc thiểu số và công nhân. Đặc biệt, các cấp Hội sẽ phối hợp rà soát và cập nhật dữ liệu về di tích, không gian văn hóa, gương nữ anh hùng lên nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời đẩy mạnh số hóa tư liệu, hiện vật tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Toàn bộ kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng sẽ được Hội LHPN các tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc tổng hợp, báo cáo gửi về Ban Công tác Phụ nữ (Bộ phận Tuyên giáo) thuộc Trung ương Hội LHPN Việt Nam trước ngày 25/11/2026 để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.