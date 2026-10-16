Hội LHPN Việt Nam phát động Cuộc thi 'Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt' năm 2027

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (giữa) và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, UBTW MTTQ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi

Lễ phát động Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027 được tổ chức trong khuôn khổ chương trình "Rạng rỡ Phụ nữ Việt Nam" trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 và Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ Hai, nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Dự lễ phát động có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Chính phủ; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí nguyên Ủy viên TW Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, Hội LHPN các tỉnh, thành phố...

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, các lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu dự chương trình

Sân chơi cho phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo

Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027 tiếp nối hành trình đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp của Hội LHPN Việt Nam, từ việc phát hiện, hỗ trợ những ý tưởng ban đầu đến tạo cơ hội để các dự án phát triển theo hướng chuyên nghiệp, có khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Với thông điệp "Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế", Cuộc thi sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội mới, đưa tri thức, công nghệ và tư duy quản trị hiện đại trở thành trợ thủ đắc lực cho người phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; hướng tới thúc đẩy phụ nữ ứng dụng công nghệ, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực quản trị và phát triển các sản phẩm mang thương hiệu Việt.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại lễ phát động

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhấn mạnh: "Cuộc thi là hoạt động thiết thực triển khai Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035", được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2415/QĐ-TTg ngày 31/10/2025; qua đó góp phần cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Cuộc thi không chỉ tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng, những mô hình, những Dự án khởi nghiệp xuất sắc, mà quan trọng hơn là thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo thực chất, bền vững của phụ nữ; nơi ý tưởng được hiện thực hóa thành sản phẩm; các dự án được kết nối với nguồn lực và thị trường; nơi phụ nữ có cơ hội khởi nghiệp thành công, phát triển thành những doanh nhân, doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, có thương hiệu và vị thế trong nước và quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bên cạnh ý chí, bản lĩnh và khát vọng của mỗi phụ nữ rất cần sự quan tâm lãnh đạo, ủng hộ, phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành; sự đồng hành, chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và toàn xã hội".

Các đại biểu dự lễ phát động Cuộc thi

Với trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển bền vững, Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027 mở ra một hành trình mới, hành trình đưa những ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ bước vào kỷ nguyên số và tăng trưởng xanh, để mỗi sản phẩm mang hồn cốt quê hương sẽ vươn xa, trở thành niềm tự hào của thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới.