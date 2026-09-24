Hội LHPN Việt Nam lần đầu tiên giới thiệu chuyên gia AI đồng hành cùng Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp

Hội LHPN Việt Nam đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế. Ảnh: Thu Hà

Khởi nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo đặt ra yêu cầu mới đối với cả phụ nữ và hệ thống hỗ trợ. Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 (Đề án 2415) hướng tới xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện hơn, trong đó phụ nữ là trung tâm; công nghệ và đổi mới sáng tạo là những động lực quan trọng.

Đặc biệt, lần đầu tiên chuyên gia AI "AI Women Startup" sẽ đồng hành cùng Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp, mở thêm kênh tiếp cận thông tin, tri thức và các giải pháp hỗ trợ cho phụ nữ.

Xung quanh những điểm mới này, bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đã có những trao đổi cùng Báo Phụ nữ Việt Nam.

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, chia sẻ thông tin về các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

+ Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 được triển khai trong bối cảnh kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng được chú trọng. So với giai đoạn trước, đâu là những điểm mới căn bản trong cách tiếp cận và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp?

Bà Trần Thị Thu Hà: Điểm mới đầu tiên của Đề án 2415 là xác định phụ nữ là trung tâm, là chủ thể của hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp. Đổi mới sáng tạo được xác định là động lực thúc đẩy tư duy sáng tạo trong sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm và phát triển thương hiệu cho phụ nữ khởi nghiệp.

So với giai đoạn 2017-2025, đối tượng và phạm vi hỗ trợ của Đề án được mở rộng theo hướng đa dạng hơn. Đề án chú trọng thu hút tri thức, nguồn lực từ nhiều nhóm phụ nữ, trong đó có phụ nữ đã rời khu vực công sang khu vực tư, để bổ sung kinh nghiệm và tri thức cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Các nhóm phụ nữ yếu thế, trong đó có phụ nữ sau chấp hành xong án phạt tù và những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, cũng được quan tâm hỗ trợ.

Một điểm mới khác là tăng cường kết nối các nhóm phụ nữ, tổ hợp tác, hợp tác xã, mô hình kinh tế với doanh nghiệp để hình thành và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng. Qua đó, sản phẩm của phụ nữ không chỉ dừng ở quy mô nhỏ mà có thêm cơ hội tiếp cận thị trường rộng hơn, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đề án cũng được thiết kế đồng bộ với các chính sách phát triển khởi nghiệp, phát triển kinh tế của Nhà nước, qua đó tạo sự gắn kết giữa hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

+ Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027 được phát động với thông điệp trọng tâm "Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế". Vì sao Hội LHPN Việt Nam lựa chọn hướng tiếp cận này?

Bà Trần Thị Thu Hà: Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027 được phát động với thông điệp trọng tâm "Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế" được tổ nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của phụ nữ; lựa chọn, tôn vinh các dự án, mô hình kinh doanh do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý tiêu biểu, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển thương hiệu sản phẩm Việt.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" (Đề án 2415) của Chính phủ, tiếp nối Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" giai đoạn 2017 - 2025 (Đề án 939), tiếp tục tạo môi trường kết nối phụ nữ khởi nghiệp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, tổ chức hỗ trợ, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế.

Chúng tôi chọn thông điệp "Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế" bởi lẽ sẽ bao quát được 4 định hướng lớn mà Đảng và Nhà nước đang đưa ra. Đó là vấn đề về đổi mới sáng tạo, vấn đề về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế gắn với tăng trưởng kinh tế hai con số. Đây là một thông điệp mà chúng tôi thấy rằng cũng rất phù hợp và có tính thực tiễn cao để có thể triển khai trong hệ thống Hội từ Trung ương đến địa phương.

Chúng tôi mong muốn những định hướng này không chỉ được thể hiện ở cấp Trung ương mà có thể được cụ thể hóa trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại các cấp Hội, phù hợp với điều kiện của từng địa phương và từng nhóm phụ nữ.

Các cấp Hội đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế

+ Được biết, lần đầu tiên cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp có chuyên gia AI đồng hành cùng thí sinh. Vậy xin bà cho biết AI sẽ thay đổi cách Hội hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp như thế nào?

Bà Trần Thị Thu Hà: Điểm mới của Cuộc thi năm nay là lần đầu tiên, Ban Tổ chức giới thiệu chuyên gia AI "AI Women Start Up" đồng hành, hỗ trợ cung cấp, giải đáp và kết nối thông tin liên quan đến Cuộc thi và các nội dung hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Việc ứng dụng AI trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thể hiện nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ số của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

AI sẽ giúp chị em tiếp cận nhanh hơn các thông tin về cuộc thi, thể lệ, quy trình tham gia và giải đáp những câu hỏi thường gặp. Quan trọng hơn, công cụ này có thể hỗ trợ phụ nữ hoàn thiện ý tưởng kinh doanh, xác định khách hàng mục tiêu, xây dựng chiến lược marketing và tiếp cận những kiến thức cần thiết trong quá trình khởi nghiệp.

AI cũng được định hướng trở thành một kho tri thức số về khởi nghiệp, trong đó cung cấp các văn bản, nghị quyết, chính sách, quy định pháp luật liên quan và được cập nhật thường xuyên. Việc sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, trong đó có khả năng tương tác bằng hội thoại, sẽ giúp phụ nữ dễ tiếp cận công cụ hơn.

Đặc biệt, chúng tôi đặc biệt kỳ vọng AI có thể hỗ trợ tốt hơn cho phụ nữ ở nông thôn, vùng khó khăn, nơi điều kiện tiếp cận các dịch vụ tư vấn trực tiếp còn hạn chế. Thông qua AI, chị em có thể chủ động đặt câu hỏi, tìm kiếm thông tin và nhận hỗ trợ ngay cả khi không có nhiều thời gian hoặc không thuận lợi trong việc di chuyển.

Do vậy, AI cần được thiết kế theo hướng dễ sử dụng, thuận tiện và phù hợp với điều kiện thực tế của phụ nữ. Thay vì yêu cầu chị em phải có nhiều kiến thức công nghệ, công cụ có thể hỗ trợ bằng hình thức hỏi - đáp tự nhiên, thậm chí thông qua giọng nói. Điều này giúp giảm thời gian tìm kiếm thông tin, giảm những rào cản về công nghệ và tạo điều kiện để phụ nữ ở nông thôn có thể chủ động tìm hiểu về khởi nghiệp, thị trường, khách hàng và các chính sách hỗ trợ.

Chúng tôi kỳ vọng công nghệ không tạo thêm khoảng cách mà ngược lại, trở thành một phương tiện để mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và nguồn lực cho phụ nữ ở những địa bàn còn khó khăn.

Nhiều phụ nữ khởi nghiệp ứng dụng các nền tảng số để quảng bá, giới thiệu sản phẩm

+ Sau cuộc thi, các cấp Hội sẽ làm gì để những ý tưởng, sản phẩm của phụ nữ không dừng lại ở giải thưởng mà tiếp tục phát triển, kết nối thị trường, thưa bà?

Bà Trần Thị Thu Hà: Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp được thiết kế theo một chu trình hỗ trợ tương đối khép kín, từ chuẩn bị, phát động, tiếp nhận và đánh giá hồ sơ đến thi cấp vùng, chung kết toàn quốc và giai đoạn đồng hành sau cuộc thi.

Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là tìm ra những dự án đạt giải mà tiếp tục đồng hành để các dự án nâng tầm sản phẩm, hoàn thiện mô hình và phát triển thành những doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng.

Thực tế, qua 8 năm triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn trước đây, đã có những dự án từ giai đoạn còn sơ khai khi tham gia cuộc thi phát triển thành những doanh nghiệp trưởng thành hơn nhờ quá trình hỗ trợ, kết nối. Đây là kinh nghiệm để Hội LHPN Việt Nam tiếp tục xây dựng cơ chế đồng hành trong giai đoạn mới.

Hội LHPN Việt Nam cũng đang chuẩn bị việc phối hợp, ký kết với các tập đoàn, tổ chức, doanh nghiệp để huy động thêm nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Mục tiêu là tạo thêm cơ hội kết nối thị trường, nâng cao năng lực và đưa sản phẩm của phụ nữ tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

+ Xin trân trọng cảm ơn bà!