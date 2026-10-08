Hội LHPN Tp. Huế: Lan tỏa yêu thương, xây dựng cộng đồng phát triển bền vững

Trao mái ấm tình thương cho gia đình phụ nữ khó khăn tại xã Quảng Điền, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Một ngôi nhà mới được trao không chỉ mang đến nơi ở an toàn mà còn gửi gắm sự sẻ chia của cộng đồng, giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thêm niềm tin để ổn định cuộc sống và hướng tới tương lai.

Mái ấm nghĩa tình từ sự chung tay

Sáng 07/10/2026, đồng chí Dương Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế cùng đại diện Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh đã trao nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Phan Thị Ngọc Linh, xã Quảng Điền (Tp. Huế).

Đồng chí Dương Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, Chủ tịch Hội LHPN thành phố trao hỗ trợ kinh phí cho hộ chị Phan Thị Ngọc Linh

Hoạt động là kết quả của sự đồng hành, kết nối và vận động nguồn lực chăm lo cho phụ nữ khó khăn. Hội LHPN thành phố Huế phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ gia đình chị Linh xây dựng ngôi nhà mới, trong đó Dự án Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ 80 triệu đồng.

Trao mái ấm, thêm niềm tin

Với một gia đình còn nhiều khó khăn, một căn nhà kiên cố mang ý nghĩa vượt lên trên giá trị vật chất. Đó là nơi che chở trước những tác động của thời tiết, là không gian để các thành viên yên tâm sinh hoạt và vun đắp cuộc sống.

Đằng sau công trình nhỏ là sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng. Mỗi sự hỗ trợ, dù bằng nguồn lực hay sự kết nối, đều góp phần tạo nên những giá trị nhân văn, giúp người được thụ hưởng cảm nhận rõ hơn sự quan tâm và đồng hành của xã hội.

Tinh thần tương thân tương ái vì thế không chỉ dừng lại ở một hoạt động hỗ trợ, mà trở thành nguồn động viên để mỗi gia đình có thêm nghị lực vượt qua khó khăn.

Lan tỏa yêu thương, hướng tới phát triển bền vững

Chăm lo đời sống cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố an sinh xã hội và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

tại buổi lễ

Từ những mái ấm tình thương, giá trị của sự sẻ chia tiếp tục được lan tỏa, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng và tạo thêm cơ hội để các gia đình ổn định cuộc sống. Khi mỗi người yếu thế được quan tâm, mỗi gia đình có thêm điều kiện vươn lên, nền tảng xã hội cũng trở nên bền vững hơn.

Trao một mái nhà hôm nay cũng là trao thêm niềm tin cho ngày mai. Những hoạt động giàu tính nhân văn như vậy cần tiếp tục được kết nối, nhân rộng, để tinh thần sẻ chia trở thành một nguồn lực xã hội lâu dài, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái và phát triển bền vững.