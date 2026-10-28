Hội LHPN Tp Huế đồng hành cùng phụ nữ biên cương - Trao sinh kế, gửi yêu thương

Hội LHPN thành phố Huế đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm niềm tin để phụ nữ vùng biên

Từ những cặp heo giống hỗ trợ phát triển kinh tế đến những phần quà sẻ chia khó khăn, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã A Lưới 5 (Tp Huế) của Hội LHPN thành phố Huế đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm niềm tin để phụ nữ vùng biên từng bước ổn định cuộc sống.

Trao sinh kế, tiếp sức phụ nữ vùng biên

Với phương châm hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực cho hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế phối hợp tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã A Lưới 5, hướng đến những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự đồng hành của các cấp Hội với phụ nữ vùng biên giới.

Tại chương trình, 6 cặp heo giống được trao tặng cho các hộ hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, 6 cặp heo giống được trao tặng cho các hộ hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tạo thêm điều kiện để phát triển kinh tế gia đình. Cùng với đó, 110 suất quà được gửi đến các đối tượng thụ hưởng, góp phần san sẻ những khó khăn trong cuộc sống, động viên bà con tiếp tục nỗ lực vươn lên.

Những phần quà tuy không thể giải quyết mọi khó khăn nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành, giúp hội viên cảm nhận rõ hơn sự gắn kết với tổ chức Hội và cộng đồng.

Chủ động chăm sóc, nuôi dưỡng sinh kế

Điều đáng mừng là sau khi tiếp nhận hỗ trợ, các hộ gia đình đã tích cực chăm sóc, nuôi dưỡng heo giống. Đến nay, đàn heo tại các hộ được hỗ trợ đang phát triển tốt. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy tinh thần chủ động, ý thức sử dụng nguồn lực hỗ trợ và quyết tâm cải thiện đời sống của hội viên phụ nữ.

Từ những con giống ban đầu, nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật, phòng bệnh đầy đủ và gắn với kế hoạch chăn nuôi phù hợp, các hộ có thể từng bước tạo thêm nguồn thu nhập, tích lũy kinh nghiệm sản xuất và nâng cao khả năng tự chủ kinh tế.

Bởi vậy, trao sinh kế không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất mà còn mở ra cơ hội để phụ nữ phát huy nội lực, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế gia đình. Sự chủ động của mỗi hộ, kết hợp với việc đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ phù hợp, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của chương trình.

Lan tỏa yêu thương, hướng tới giảm nghèo bền vững

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ. Đằng sau những cặp heo giống và suất quà là mong muốn tiếp thêm nghị lực để chị em vượt qua khó khăn, chăm lo gia đình, từng bước cải thiện điều kiện sống.

Đối với phụ nữ vùng biên giới, sự hỗ trợ đúng lúc còn có ý nghĩa khích lệ tinh thần, củng cố niềm tin và tạo động lực để họ chủ động tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc

Đối với phụ nữ vùng biên giới, sự hỗ trợ đúng lúc còn có ý nghĩa khích lệ tinh thần, củng cố niềm tin và tạo động lực để họ chủ động tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Khi những hoạt động hỗ trợ được duy trì gắn với nhu cầu thực tế, kiến thức sản xuất và sự chung tay của cộng đồng, giá trị nhân văn của chương trình sẽ tiếp tục được nhân rộng.

Trao sinh kế hôm nay là gieo mầm hy vọng cho ngày mai. Phát huy tinh thần đồng hành, tăng cường hỗ trợ thiết thực và khơi dậy ý chí tự lực của hội viên sẽ góp phần thúc đẩy giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng cộng đồng vùng biên đoàn kết, ổn định và phát triển lâu dài./.