Bà Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 6 từ trái sang), Thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Nguyễn Thị Kim Dung (thứ 7 từ trái sang), Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam, trao Giải Đặc biệt cho đội thi đến từ Hội LHPN thành phố Bắc Ninh và Giải Nhất cho đội thi đến từ Hội LHPN thành phố Hải Phòng

Ngày 27/11/2026, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về chuyển đổi số khu vực miền Bắc với sự tham gia của 16 đội thi. Đây là hội thi thứ 3 và cũng là hội thi cuối cùng trong chuỗi hội thi về chuyển đổi số do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Tham dự Hội thi có: bà Nguyễn Thị Minh Hương, Thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Ngọ Văn Khuyến, Phó Trưởng Ban Đoàn thể Nhân dân, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; ông Trần Kiên, quyền Trưởng phòng Chính sách và Chiến lược, Cục Chuyển đổi số quốc gia; bà Nguyễn Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam; PGS.TS. Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Cùng dự có đại diện 16 Hội LHPN các tỉnh/thành tham dự Hội thi: thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Hưng Yên, thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Sơn La, tỉnh Lai Châu, tỉnh Điện Biên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Lạng Sơn và thành phố Đà Nẵng, cùng gần 200 thành viên, diễn viên, cán bộ, hội viên, phụ nữ địa phương theo dõi và cổ vũ cho các đội tuyển.

Tôn vinh những tuyên truyền viên giỏi về chuyển đổi số

Trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, giới thiệu đội thi; Kiến thức và Thuyết trình, các đội có cơ hội thể hiện năng lực, kỹ năng truyền thông, giới thiệu những ý tưởng sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn trong hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận và ứng dụng công nghệ số.

Theo cơ cấu giải thưởng của Hội thi, Ban Tổ chức trao 16 giải, gồm: 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải chuyên đề.

PGS.TS. Trần Quang Tiến (thứ 6 từ trái sang), Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, trao giải Nhì cho Đội thi Hội LHPN TP Hà Nội và Hội LHPN tỉnh Sơn La

Ông Ngọ Văn Khuyến (thứ 5 từ phải sang), Phó Trưởng Ban Đoàn thể Nhân dân, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, trao giải Ba cho các đội thi

9 giải chuyên đề được trao tặng cho các Đội thi

Các giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực, tinh thần học hỏi, khả năng sáng tạo của đội ngũ tuyên truyền viên trong việc đưa kiến thức, kỹ năng số đến với hội viên, phụ nữ. Đồng thời, đây cũng là dịp để các cấp Hội phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, có khả năng truyền cảm hứng, hướng dẫn và hỗ trợ phụ nữ tham gia chuyển đổi số ngay tại cộng đồng.

Hội thi đặt ra yêu cầu đối với mỗi tuyên truyền viên không chỉ là nắm vững kiến thức về chuyển đổi số mà còn phải biết lựa chọn phương pháp truyền đạt phù hợp với từng nhóm phụ nữ, từng địa bàn dân cư. Những vấn đề tưởng chừng phức tạp về công nghệ cần được chuyển tải bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, gắn với nhu cầu thiết thực trong đời sống, sản xuất, kinh doanh của chị em.

Các đại biểu tham dự Hội thi

Đưa những sáng kiến từ hội thi trở về cơ sở

Khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên cơ sở trong việc hỗ trợ phụ nữ tiếp cận công nghệ, tận dụng những cơ hội mà chuyển đổi số mang lại, phát biểu tại Hội thi, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh: "Một tuyên truyền viên giỏi không chỉ là người nắm chắc kiến thức mà còn phải biết cách truyền đạt dễ hiểu, hướng dẫn cụ thể để người nghe có thể làm được và thấy được công nghệ thực sự hữu ích với cuộc sống của mình".

Hội LHPN Việt Nam xác định chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Hội là 1 trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời lựa chọn chủ đề năm 2027 là "Đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế".

Thời gian qua, các cấp Hội tích cực triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" tại 100% cơ sở Hội với phương châm "Mỗi phụ nữ - một kỹ năng số cơ bản, mỗi cơ sở Hội - một dịch vụ số thiết thực"; triển khai các mô hình "Chi hội số", "Phụ nữ số", mạng lưới đại sứ chuyển đổi số và các hoạt động hỗ trợ phụ nữ ứng dụng công nghệ trong đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Phần dự thi được Hội LHPN các tỉnh/thành đầu tư công phu, nghiêm túc

Hiệu quả của những hoạt động này không chỉ được đo bằng số lượng lớp tập huấn, số phụ nữ tham gia hay số mô hình được triển khai, mà quan trọng hơn là những thay đổi thực chất trong cuộc sống của hội viên, phụ nữ. Đó là khả năng sử dụng công nghệ để giải quyết những khó khăn trong đời sống, mở rộng cơ hội tăng thu nhập và tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Các thông điệp được thể hiện mang màu sắc riêng, độc đáo của từng địa phương

Sau Hội thi, Hội LHPN Việt Nam mong muốn Hội LHPN các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, phát huy đội ngũ tuyên truyền viên - những đại sứ chuyển đổi số của Hội; lựa chọn, vận dụng và nhân rộng những nội dung, sản phẩm, cách làm hiệu quả tại cơ sở. Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cấp Hội trong xây dựng tài liệu, bồi dưỡng năng lực và hỗ trợ triển khai các mô hình thiết thực.

Một số tiết mục dự thi

Hội thi khép lại nhưng công việc của những tuyên truyền viên vẫn tiếp tục ở từng thôn, bản, tổ dân phố. Thành công của Hội thi sẽ được nối dài bằng những thay đổi cụ thể: thêm một phụ nữ biết quảng bá sản phẩm trên môi trường số, thêm một hội viên cao tuổi có thể tự sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thêm nhiều chị em biết nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng; để chuyển đổi số thực sự trở thành công cụ thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ.