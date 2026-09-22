Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà tri ân gia đình thân nhân Mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ

Đồng chí Đào Thị Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thăm hỏi, tặng quà tri ân gia đình nữ liệt sĩ Đặng Thị Chung.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đào Thị Hòa đã ân cần thăm hỏi, động viên thân nhân các nữ liệt sĩ; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh anh dũng của Mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đào Thị Hòa thăm hỏi, tặng quà tri ân gia đình nữ liệt sĩ Nguyễn Thị Thuận.

Dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng các gia đình những phần quà tri ân, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng.

Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đào Thị Hòa tặng quà tri ân gia đình nữ liệt sĩ Trần Thị Thẹp.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tưởng nhớ, tri ân những hy sinh to lớn của Mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; phát huy trách nhiệm của các cấp Hội Phụ nữ trong công tác chăm lo, tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đào Thị Hòa tặng quà tri ân gia đình nữ liệt sĩ Nguyễn Thị Oánh.

Thông qua chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, góp phần bồi đắp tinh thần cách mạng, lòng tự hào dân tộc trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân.