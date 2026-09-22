Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà tri ân gia đình thân nhân Mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ
Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026), ngày 22/9, đồng chí Đào Thị Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng Đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà tri ân gia đình thân nhân các nữ liệt sĩ.
Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đào Thị Hòa đã ân cần thăm hỏi, động viên thân nhân các nữ liệt sĩ; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh anh dũng của Mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng các gia đình những phần quà tri ân, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tưởng nhớ, tri ân những hy sinh to lớn của Mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; phát huy trách nhiệm của các cấp Hội Phụ nữ trong công tác chăm lo, tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Thông qua chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, góp phần bồi đắp tinh thần cách mạng, lòng tự hào dân tộc trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân.
Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tin-hong-ngoc-tham-tang-qua-tri-an-gia-dinh-than-nhan-10-nu-liet-sy-dan-quan-ph-260922122724133.html