Hội LHPN tỉnh sơ kết 9 tháng, triển khai nhiệm vụ cuối năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2026, chị em phụ nữ tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua và các cuộc vận động do hội phát động.

Cụ thể, trong công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, toàn tỉnh đã duy trì 168 câu lạc bộ văn hóa, thể thao; tổ chức 503 cuộc truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội với hơn 30.600 lượt người tham gia.

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn" tạo sức lan tỏa qua 4.383 cuộc tuyên truyền thu hút 194.643 lượt người tham gia, duy trì và nhân rộng 185 mô hình bảo vệ môi trường tại cơ sở. Với chương trình "Mẹ đỡ đầu", các cấp hội nhận đỡ đầu mới 19 trẻ, nâng tổng số trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thường xuyên lên 249 em.

Đại diện Hội LHPN các xã, phường dự hội nghị

Về kinh tế, các cấp hội tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho hội viên khi quản lý và phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay. Tính đến cuối tháng 8/2026, tổng dư nợ nhận ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội do các cấp hội quản lý đạt hơn 2.177 tỷ đồng thông qua 663 tổ tiết kiệm và vay vốn; duy trì dư nợ 27,3 tỷ đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), giúp hàng nghìn hộ hội viên có điều kiện vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh doanh.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi số được chú trọng với 100% cơ sở hội hoàn thành rà soát chuẩn hóa trên 80% dữ liệu hội viên.

Trong công tác tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, uy tín và vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định rõ nét qua công tác nhân sự và bầu cử. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh đạt 14,2%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 28% và cấp xã đạt 33,2%.

Công tác củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh cũng đạt nhiều kết quả tích cực với 1.249 hội viên mới và 144 hội viên danh dự được kết nạp. Đặc biệt 923/923 chi hội sau sáp nhập thôn, tổ dân phố đã được chỉ định, kiện toàn nhân sự đầy đủ, đảm bảo các hoạt động diễn ra xuyên suốt.

Đại diện Hội LHPN phường Tam Thanh phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng nêu lên khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính ảnh hưởng đến công tác kiện toàn tổ chức, quản lý hội viên; nguồn lực tại một số cơ sở hội còn hạn chế; việc triển khai chuyển đổi số tại khu vực biên giới, vùng khó khăn còn gặp nhiều trở ngại…

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh điều hành thảo luận tại hội nghị

Nhằm khắc phục những hạn chế, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2026, hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo kế hoạch chiến lược giai đoạn 2026 - 2031, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động; thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác vay vốn; tổ chức các sự kiện, chiến dịch truyền thông mang ý nghĩa thiết thực.