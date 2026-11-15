Hội LHPN tỉnh ra mắt tuyến đường 'Ngày xanh - đêm sáng' tại Vĩnh Lợi

Công trình có tổng trị giá 70 triệu đồng, do đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau vận động Công ty TTP-POWER tài trợ.

Cùng dự lễ ra mắt công trình với đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, còn có các Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau: Lý Công Bắc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lê Thị Ngọc Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và Phạm Tuấn Tài, Bí thư Tỉnh đoàn.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (thứ ba từ trái sang) và đại biểu tham quan tuyến đường “Ngày xanh - đêm sáng”.

Tuyến đường có chiều dài 2.000 m, kéo dài từ nhà ông Chiêm Văn Khựng đến nhà ông Quách Thanh Hĩa, thuộc ấp Tân Tạo. Dọc hai bên đường được trồng 600 cây hoa kiểng, gồm các loại hoàng yến, quỳnh anh, cẩm thạch và hoa trang.

Công trình còn được lắp đặt 16 trụ đèn năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng ban đêm và 1 pa-nô tuyên truyền về xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, 100 lá cờ Tổ quốc được bố trí dọc tuyến đường, góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ và người dân địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ và địa phương thực hiện nghi thức ra mắt tuyến đường “Ngày xanh - đêm sáng” tại ấp Tân Tạo, xã Vĩnh Lợi.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ và các đại biểu trồng hoa kiểng, góp phần làm đẹp tuyến đường.

Sau khi ra mắt và bàn giao công trình cho địa phương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau Lê Thị Ngọc Linh đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lợi đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân cùng chăm sóc cây xanh, giữ gìn hoa kiểng và bảo quản các thiết bị trên tuyến đường. Đồng thời, Hội LHPN xã nghiên cứu nhân rộng mô hình tại các ấp, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của người dân trong bảo vệ cảnh quan, môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau

Lê Thị Ngọc Linh (bìa phải) cùng cán bộ, hội viên phụ nữ xã tham gia trồng hoa kiểng dọc hai bên tuyến đường.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ trao tặng mô hình tuyến đường “Ngày xanh - đêm sáng” cho Ban Công tác Mặt trận ấp Tân Tạo, xã Vĩnh Lợi.

Đây là ấp thứ 6 trên địa bàn tỉnh được Hội LHPN tỉnh ra mắt mô hình “Ngày xanh - đêm sáng”. Công trình góp phần lan toả các phong trào thiết thực của phụ nữ Cà Mau như: “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh”, qua đó chung tay xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Tuyến đường góp phần tạo mỹ quan nông thôn, bảo đảm an toàn giao thông cho người dân vào ban đêm.