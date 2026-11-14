Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đạt giải Nhì hội thi Tuyên truyền viên giỏi về chuyển đổi số
Tham gia hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về chuyển đổi số năm 2026” khu vực miền Trung do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức ngày 13/11 tại tỉnh Hà Tĩnh, đội thi Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng xuất sắc đạt giải Nhì.
Hội thi có sự tham gia của 8 đội đến từ các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng và TP. Huế.
Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động hội và đời sống.
Tại hội thi, đội Lâm Đồng tranh tài qua 4 phần thi: giới thiệu đội thi, kiến thức, xử lý tình huống và thuyết trình.
Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần đoàn kết, tự tin, các thành viên đã thể hiện tốt nội dung dự thi, truyền tải kiến thức về chuyển đổi số bằng hình thức sinh động, gắn với thực tiễn công tác hội và việc hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận, ứng dụng công nghệ số tại cơ sở.
Kết quả đạt giải Nhì là sự ghi nhận nỗ lực, tinh thần sáng tạo và khả năng tuyên truyền của đội thi. Qua hội thi, cán bộ hội có thêm cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với hội viên, phụ nữ.
Đây cũng là động lực để các cấp hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ chị em nâng cao năng lực số, chủ động ứng dụng công nghệ vào đời sống, lao động và sản xuất.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hoi-lhpn-tinh-lam-dong-dat-giai-nhi-hoi-thi-tuyen-truyen-vien-gioi-ve-chuyen-doi-so-474258.html