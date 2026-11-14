Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đạt giải Nhì hội thi Tuyên truyền viên giỏi về chuyển đổi số

Phần thi của đội Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

Hội thi có sự tham gia của 8 đội đến từ các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng và TP. Huế.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động hội và đời sống.

Truyền tải thông điệp ứng dụng công nghệ số vào cuộc sống

Tại hội thi, đội Lâm Đồng tranh tài qua 4 phần thi: giới thiệu đội thi, kiến thức, xử lý tình huống và thuyết trình.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần đoàn kết, tự tin, các thành viên đã thể hiện tốt nội dung dự thi, truyền tải kiến thức về chuyển đổi số bằng hình thức sinh động, gắn với thực tiễn công tác hội và việc hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận, ứng dụng công nghệ số tại cơ sở.

Đội thi Lâm Đồng (bên trái) nhận giải Nhì tại hội thi

Kết quả đạt giải Nhì là sự ghi nhận nỗ lực, tinh thần sáng tạo và khả năng tuyên truyền của đội thi. Qua hội thi, cán bộ hội có thêm cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với hội viên, phụ nữ.

Kết quả giải Nhì là sự ghi nhận những nỗ lực, sáng tạo, khả năng tuyên truyền của đội tại hội thi

Đây cũng là động lực để các cấp hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ chị em nâng cao năng lực số, chủ động ứng dụng công nghệ vào đời sống, lao động và sản xuất.